Ach am Freitag bleibt das Wetter im Allgäu stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Sturmböen.

Wie bereits in den letzten Tagen bleibt es am letzten Arbeitstag der Woche im Allgäu und ganz Süddeutschland stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat diesbezüglich erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben (Stufe 2 von 4).

Unwetterwarnung des DWD

Demnach treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) und 75 km/h (21 m/s, 41 kn, Bft 9) auf. Anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22 m/s, 44 kn, Bft 9) gerechnet werden. Laut DWD können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen.

Tristes Wochenendwetter

Auch ansonsten startet das Wochenende mit ungemütlichem Wetter. Wenig Sonne, Regen und starker Wind werden am Freitag vorausgesagt. Die Temperaturen klettern auf höchstens 11 Grad. Am Nachmittag kann es gebietsweise regnen, in den Abendstunden ist sogar Schnee möglich. In der Nacht werden Tiefsttemperaturen von 1 Grad erwartet. Am Samstag soll der starke Wind dann vorerst abklingen. Trotzdem bleibt es grau und trist im Allgäu, dicke Wolken ziehen am Samstag über ganz Süddeutschland. Zusätzlich wird es mit höchstens 3 Grad kalt und ungemütlich.

Frühlingsgefühle ab Montag?

Der letzte Tag der Woche bringt leider keine Besserung. Maximal 5 Grad, Regen, Schnee und leichter Wind laden nicht zum Sonntagsspaziergang ein. In der Nacht werden gar Temperaturen unter dem Gefrierpunkt vorausgesagt. Ein Blick auf die Wetteraussicht der nächsten Woche lohnen sich dann aber. Denn nach dem Sturm kommt meistens die Sonne. So auch in diesem Fall. Die neue Woche startet mit strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften 16 Grad am Montag. Man kann durchaus vom sogenannten "Aprilwetter" sprechen - mitten im März.

Genauerer Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.