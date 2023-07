Einen spektakulären Überflug eines Transportflugzeugs über das südliche Oberallgäu, konnten die Anwohner zwischen Sonthofen und Oberstaufen am frühen Donnerstagnachmittag bestaunen. Ein Airbus A400-M der Luftwaffe flog in nur wenigen hundert Metern Höhe über das südliche Oberallgäu. Der Grund sind Fallschirmspringer der Bundeswehr, die über dem Bodensee abspringen und im See landen.

Von Oberstaufen über Rettenberg, um den Grünten herum, ging es für die Maschine nach Immenstadt. Dann flog die Transportmaschine, die anlässlich einer Übung zur Zeit am Flughafen in Friedrichshafen stand, über Sonthofen. Anschließend drehte sie im Süden um und flog in geringer Höhe bis nach Immenstadt, wo die Maschine steil bergauf stieg und noch einmal zurück nach Sonthofen kehrte und die dortige Bundeswehrkaserne nur wenige Meter über dem Boden überflog.

Übung "Notverfahren Wasserlandung" mit 600 Soldatinnen und Soldaten über dem Bodensee

Danach drehte die Maschine bei Immenstadt erneut Richtung Westen ab und flog tief über die B19 weiter in in Richtung Oberstaufen zurück an den Bodensee. Dort wollte der Airbus 400-M hin - da er dort in eine Übung mit 600 Soldatinnen und Soldaten eingebunden wird.

40 Fahrzeuge, zwölf Boote und drei Transportflugzeuge im Einsatz

Das Fallschirmregiment 26 aus Zweibrücken, übt dort nämlich das "Notverfahren Wasserlandung", wobei die Soldatinnen und Soldaten mit Fallschirmen aus dem Flugzeug springen und im See landen. Die Übung findet von Montag, 24. Juli bis Samstag, 29. Juli 2023 statt. Geübt wird am Uferabschnitt der Gemeinde Langenargen. Dabei kommen insgesamt 40 Fahrzeuge, zwölf Boote sowie drei Transportflugzeuge für den Absprung zum Einsatz. Startpunkt ist der Flughafen in Friedrichshafen.