Tierheime im Allgäu suchen immer nach neuen Heimen für Tiere, die sie aufgenommen haben. Auch das Tierheim Beckstetten. Hier leben aktuell mehrere Tiere, die sich ein neues Zuhause wünschen.

Jedes Jahr landen viele Tiere in Allgäuer Tierheimen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Oft haben Menschen unterschätzt, was es bedeutet, ein Tier bei sich aufzunehmen. Manchmal sind Tiere auch bei den völlig falschen Leuten gelandet, die sie vielleicht nicht artgerecht halten, oder möglicherweise sogar quälen und misshandeln. Dann schreiten Tierheime, wie das Tierheim Beckstetten in Jengen ein. Sie nehmen die Tiere auf und versuchen sie an neue Halterinnen und Halter weiter zu vermitteln, um ihnen ein dauerhaftes Heim zu schenken. Doch oft bleiben die Tiere dann auch lange in den Tierheimen.

Tierheim Beckstetten: Diese Tiere suchen ein neues Heim

Diese Tiere leben momentan im Tierheim in Beckstetten und warten auf ein neues Zuhause:

Chips

Chips ist ein Junghund der sich ausprobiert und ein erfahrenes Zuhause sucht. Tierheim Beckstetten

Chips ist ein Schäferhund Mali Mix und am 08.05.2022 geboren. Chips ist ein Junghund der sich momentan ausprobiert. Durch seine Einkreuzung mit einer Dogge ist er ein großer Vertreter seiner Rasse. Er liebt Beschäftigung mit Suchspielen und Hunde Training. Er neigt zur Übersprungshandlung und wünscht sich ein erfahrenes Zuhause.

Toni

Der Herdenschutzhund Toni wäre als Zweithund geeignet. Tierheim Beckstetten

Toni ist ein Herdenschutzhund und am 09.05.2021 geboren. Er ist kastriert. Toni kennt es nur draußen zu leben in seinem Hunderudel. Fremden gegenüber ist er skeptisch, was sich aber mit viel Zeit und Geduld ändern lässt. Toni braucht ein großes eingezäuntes Grundstück, am besten ohne Kleintiere. Als Zweithund ist Toni absolut geeignet, da er es liebt zu spielen.

Heinz und Elfriede

Die Papageien Heinz und Elfriede brauchen eine große Voliere. Tierheim Beckstetten

Heinz und Elfriede sind ca. im Jahr 2004 geboren und sind Senegalpapageien bzw. ehemals Mohrenkopfpapageien. Die beiden gehören zur Art der Langflügelpapageien, denn sie brauchen mindestens eine 4x2x2 Meter große Voliere. die Beiden sind sehr artspezifisch und lieben Abwechslung in Ihrem Zuhause. Andere Papageien und Vögel wären für diese Revierverteidiger ungeeignet als Mitbewohner.

Simba

Simba sucht ein neues ruhiges Heim, fernab von größeren Straßen. Tierheim Beckstetten

Simba ist ein kastrierter großer Kater und wurde am 01.05.2019 geboren. Simba kam als Fundkatze ins Tierheim. Es stellte sich heraus, dass die Besitzer ihn schon länger vermisst hatten. Leider geht Simba immer wieder an eine gefährliche Stelle an der Autobahn zurück. Besitzer sowie das Tierheim entschieden, Simba in die Vermittlung zu nehmen, damit er wo anders ein neues Zuhause bekommen kann - ohne unmittelbare Nähe zu einer Autobahn / Bundesstraße.

Adi

Adi hat am Anfang Angst, ist aber eigentlich ziemlich verschmust. Tierheim Beckstetten

Adi ist ein kastrierter Kater und wurde am 08.06.2019 geboren. Sein Besitzer ist verstorben. Adi ist eigentlich ein sehr verschmuster, lieber Kater. Am Anfang hat er aber immer sehr viel Angst und faucht viel. Mit Futter und Liebe kann man ihn aber für sich gewinnen. Er kann mit anderen Katzen vermittelt werden oder alleine.

Tier gefunden? Bitte erst nachdenken!

Selbstverständlich ist es eine große Verantwortung, ein Tier bei sich aufzunehmen. Prüfen Sie erst, ob Sie die Voraussetzungen mitbringen, um für eine artgerechte Betreuung (Zeit, Auslauf, Futter etc.) zu sorgen, bittet das Tierheim. Wenn Sie an einem der Tiere aus dem Tierheim Beckstetten Interesse haben, wenden Sie sich bitte direkt an: Tierschutzverein Kaufbeuren und Umgebung, Mail: info@tierheim-beckstetten.de, Telefonnummer: 08241-3912