Wie die Deutsche Bahn (DB) gegenüber all-in.de bestätigt, verkehren auf der Südbahn in Zukunft ICE-Züge. Das bedeutet für Fahrgäste vorallem mehr Komfort.

Wie eine Bahnsprecherin der DB all-in.de sagt, wird die Deutsche Bahn die tägliche IC-Direktverbindung 118/119 ab 11. Juni 2023 auf ICE umstellen. Fahrgäste profitieren dadurch von mehr Komfort auf der Strecke.

Von Dortmund über Ravensburg und Lindau-Reutin nach Innsbruck wird auf ICE umgestellt

Die Verbindung 118 bzw. 119 startet in Dortmund via Köln, Koblenz, Heidelberg, Stuttgart und geht dann über die Schienenstrecke der Südbahn von Ulm nach Ravensburg und Lindau-Reutin. Danach geht die Strecke weiter über Bregenz und nach Innsbruck.

"Hoher Kundenkomfort"

Auf dieser Zugverbindung sollen dann demnächst die neuen kurzen ICE 4-Züge mit 444 Sitzplätzen zum Einsatz kommen. "Mit seiner neuen, ressourcensparenden Antriebstechnik und seinem aerodynamischen Design ermöglicht der ICE 4 eine noch umweltfreundlichere Reise an den Bodensee, nach Vorarlberg und Tirol. Viele neue Ausstattungsmerkmale sorgen für einen hohen Kundenkomfort. Darunter ein modernes Fahrgastinformationssystem, das die Reisenden auf insgesamt sechs Monitoren pro Wagen in Echtzeit über ihre Reise informiert. Auch verfügt der ICE 4 als erster ICE über acht Fahrradstellplätze, ein innovatives tageszeitabhängiges Beleuchtungssystem sowie über die neueste WLAN und Telefonie-Technologie. Breite Gepäckregale in jedem Wagen sorgen für ausreichend Stauraum und ermöglichen das Unterbringen von großem und schwerem Gepäck auch auf Fußbodenniveau", informiert die Sprecherin der Deutschen Bahn.

Nicht unbedingt ein Ersparnis an Zeit

Zeit sparen wird man sich deshalb aber nicht unbedingt. Denn die ICE-Züge sollen weitgehend in den Zeitlagen der bisherigen IC-Züge verkehren: Die Ankunft in Lindau-Reutin aus NRW ist der DB nach zum Beispiel weiterhin um 15:56 Uhr. Die Abfahrt in der Gegenrichtung nach NRW um 12:00 Uhr.

Halte in Göppingen und Aulendorf entfallen

Allerdings sollen die Halte in Göppingen und Aulendorf wegen der neuen ICE-Zugverbindung entfallen. Der Grund: Die Bahnsteige dort sind für einen ICE-Halt zu niedrig.

Informationen für Pendler mit IC-Streckenzeitkarten

Pendler mit IC-Streckenzeitkarten können laut der Bahnsprecherin übergangsweise noch bis zum 31. Juli 2023 den ICE 118/119 mit ihren IC-Streckenzeitkarten sowie IC-Aufpreisen für Verbundzeitkarten nutzen.