Das Wetter wird in den nächsten Tagen erst einmal ziemlich ungemütlich. In den kommenden Tagen halten dann aber frühlingshafte Temperaturen Einzug.

Für den heutigen Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst vor Sturmböen, bzw. Windböen im Allgäu. Bis ca. 20 Uhr können Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h (Windstärke 10) in exponierten Lagen und in der Nähe von Schauern auftreten. Ansonsten muss mit Sturmböen zwischen 65 km/h bis 80 km/h aus südwestlicher und später westlicher Richtung gerechnet werden. Laut DWD besteht die Gefahr von herabstürzenden Ästen und anderen Gegenständen. Im Laufe des Tages nehmen die Regenschauer in der Region zu. Die Temperaturen erreichen bis zu 8 Grad.

Schnee und Kälte am Mittwoch

Der Mittwoch bringt nochmals winterliche Temperaturen ins Allgäu. Dazu kann es - besonders in den Morgenstunden - teils kräftige Schneefälle geben. Im Laufe des Tages kommt dann allerdings vereinzelt die Sonne durch. Das Thermometer zeigt zwischen 0 Grad in den Morgen- und Abendstunden und maximal 4 Grad am Tage.

Ab Donnerstag wird es wärmer und sonniger

Die gute Nachricht: Das Winterwetter weicht dann ab Donnerstag allmählich frühlingshaften Temperaturen. Am Donnerstagmorgen ist es mit bis zu -3 Grad zwar noch sehr kalt, tagsüber klettern die Temperaturen dann aber auf 11 Grad. Es wird zunehmend sonnig.

Zum Wochenende weiter warm

Am Freitagmorgen liegen die Temperaturen dann erneut um den Gefrierpunkt, es wird im Tagesverlauf aber schnell wärmer. Bei jeder Menge Sonne sind am Nachmittag dann sogar bis zu 18 Grad möglich. Zum Wochenende soll sich das sonnige Wetter dann halten. Die Temperaturen liegen dann weiter deutlich im Plusbereich.