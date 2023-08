Der August startet im Allgäu stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet auf den Alpengipfeln Sturmböen mit eine Stärke von bis zu 95 km/h. Es bleibt außerdem für die Jahreszeit ungewöhnlich kühl.

Stürmischer Dienstag, föhniger Mittwoch

Am Dienstag Vormittag gibt es im Allgäu teils kräftige Regenschauer mit Blitz und Donner. Dem DWD zufolge kann es auch zu stürmischen Böen kommen. Vor allem im westlichen Alpenvorland und auf den Alpengipfeln kann es zu Sturmböen zwischen 70 und 95 km/h kommen. Am Nachmittag und Abend zieht sich der Regen dann an den Alpenrand zurück. Anschließend ziehen aus Nordwesten aber noch zahlreiche Schauer und einzelne Gewitter auf. Mit maximal 16 bis 21 wird es ein recht kühler Tag. In der Nacht zum Mittwoch klingen die Schauer dann allmählich ab und ziehen sich zügig nach Süden und Südosten zurück. Danach lockert der Himmel auf bei Tiefstwerten zwischen 15 und 11 Grad.

Auch am Mittwoch wird es bewölkt und regnerisch. Allerdings wird es an den Alpen am Nachmittag und Abend leicht föhnig und trocken. Der DWD meldet sogar Sonnenschein. Mit bis zu 25 Grad wird es im Alpenvorland zudem wärmer als am Dienstag. Sonst liegen die Höchstwerte bei 19 bis 23 Grad. Es geht ein mitunter frischer Wind um Süd. In der Nacht zum Donnerstag verlagern sich die Regenfälle allmählich in die Gebiete zwischen Alpen und Bayerischem Wald. Von Nordwesten lockert es auf. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad.

Regen und Wolken am Donnerstag und Freitag

Der Donnerstag wird wechselnd bis stark bewölkt. Dabei kann es vor allem im Südosten zu Regen oder Regenschauern kommen. Dazwischen gibt es laut DWD wahrscheinlich längere trockene Phasen und auch Sonne. Mit maximal 19 bis 23 Grad ist es nach wie vor zu kühl für die Jahreszeit. Dazu weht ein frischer, in Böen starker Südwestwind. In der Nacht zum Freitag fällt vom Allgäu bis zum Bayerischen Wald häufig Regen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 11 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Kräftige Gewitter und Regen zum Wochenstart - So wird das Wetter im Allgäu

Am Freitag bleibt es immer noch stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise regnet es, im Tagesverlauf können einzelne Gewitter auftreten. Es bleibt unverändert kühl mit nur 17 bis 22 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Samstag fällt vom Allgäu bis nach Niederbayern zeitweise kräftiger Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 10 Grad.