Sonnenstrom satt: Im baden-württembergischen Leutkirch versorgt jetzt eine neue, zehn Megawatt starke Photovoltaik-Anlage Bürgerinnen und Bürger in der Region mit Sonnenstrom. Der von E.ON Energie Deutschland geplante und errichtete Solarpark ist der größte im Landkreis Ravensburg.

Mit 16.830 Modulen erstreckt sich der Solarpark auf rund zehn Hektar nahe der Bundesstraße 465 im Ortsteil Diepoldshofen. Der hier erzeugte Sonnenstrom kann laut einer Pressemitteilung von E.ON rund 4.500 Privathaushalte mit Ökostrom aus der Region versorgen. Die speziellen, sogenannten "bifazialen Photovoltaik-Module" sollen dabei nicht nur die direkte Sonneneinstrahlung auf die Vorderseite nutzen, sondern auch das indirekte Licht auf der Rückseite.

Bürger können von Solarpark auch finanziell profitieren

Zur Inbetriebnahme vor Ort waren neben dem Oberbürgermeister von Leutkirch und weiteren Repräsentanten der Stadt Vertreter von E.ON Energie Deutschland und den Lechwerken, die als Teil der E.ON-Gruppe den Solarpark künftig betreiben sollen. Auch die Energiegenossenschaft LEW BürgerEnergie eG war vor Ort. Laut Angaben von E.ON ist geplant, dass die Bürgerinnen und Bürger über die LEW BürgerEnergie eG finanziell an dem Solarpark beteiligt werden sollen. So können die Leutkircher von den Erlösen profitieren. Über diese Beteiligung können sich Interessierte unter www.lew-buergerenergie.de informieren.

Thomas Pellkofer (Leiter Solarparks E.ON Energie Deutschland), Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (Stadt Leutkirch), Andreas Bayer (Vorstandsmitglied LEW BürgerEnergie eG), Tim Dickhaus (Leiter Energielösungen B2B bei LEW) bei der Inbetriebnahme des Solarparks. Paul Meckes / LEW

"Eine Investition in unsere Zukunft"

"Ein Solarpark ist eine Investition in unsere Zukunft. Denn vor Ort erzeugter, grüner Strom macht unsere Region unabhängiger von Energieimporten und treibt die Energiewende voran. Es freut mich daher sehr, dass die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage nun in Betrieb ist", so Hans-Jörg Henle, Oberbürgermeister von Leutkirch laut der Pressemitteilung von E. ON.

Über elf Millionen Kilowattstunden im Jahr

Thomas Pellkofer, Leiter Solarparks bei E.ON Energie Deutschland, erklärte in der Pressemitteilung von E.ON, dass der Solarpark pro Jahr 11.750.000 Kilowattstunden Strom erzeugen kann. Dabei würden außerdem jährlich rund 7.500 Tonnen CO2 eingespart werden. "Begleitend zur Sonnenstrom-Freiflächenanlage haben wir eine Streuobstwiese mit heimischen Obstbäumen und regionaltypischen Hecken um den Solarpark gepflanzt, so dass Tiere und Pflanzen einen neuen, vielfältigen Lebensraum finden", so Pellkofer.