Die Zwillinge Julia und Stephanie Müller, besser bekannt als "Squattwins" wollen wieder einen neuen Weltrekord aufstellen. Die gebürtigen Isnyerinnen wollen in München an einer Hotelfassade "hinuntergehen".

Laut einem Post auf ihrem Instagramaccount soll der Weltrekordversuch am Freitag, den 9. Juni zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr stattfinden. Die beiden 39-jährigen Frauen wollen einen neuen Rekord in der Kategorie "Weiteste Strecke an der Fassade abseilen" aufstellen. Dazu müssen sie in zwölf Stunden eine Strecke von 13.000 Metern zurücklegen.

Über 700.000 Follower auf Instagram

Auf Instagramm sind die Zwillinge bereits eine große Nummer. Die Influencerinnen haben über 700.000 Follower und verdienen mit Werbe-Kooperationen auch Geld mit ihrem Account. Die beiden aus Beuren stammenden Frauen sorgen mit ihren außergewöhnlichen Bildern und Erlebnissen für Gesprächsstoff. Auch über ihre aktuellen Projekte halten die "Squattwins" ihre Nutzer immer auf dem Laufenden.

Waagerecht an Hotelfassade hinunter

Die besondere Herausforderung dabei: Die beiden Frauen werden sich nicht klassisch an der Fassade abseilen, sondern in waagerechter Position die Fassade "hinuntergehen". Der Rekord findet am The Rilano Hotel in München statt. Das Gebäude ist 50 Meter hoch. Allein wegen der Höhe des Gebäudes soll der Weltrekordversuch den "Squattwins" zufolge "spektakulär" werden.

Größte Herausforderung ist die Zeitvorgabe

Gegenüber all-in.de zeigten sich die beiden Rekordjägerinnen zuversichtlich den Rekord zu schaffen. Sie bereiten sich gründlich darauf vor. Aktuell trainieren sie viel, vor allem Sprint, Fahrradfahren und etwas Krafttraining. Die größte Herausforderung ist allerdings nicht das Körperliche, sondern vor allem die Zeit. Um die Fassade herunterzulaufen, brauchen Julia und Stephanie knapp fünf bis acht Sekunden, anschließend müssen sie per Aufzug und über Treppen wieder rauf in den zwölften Stock des Gebäudes. Ihr Team habe ihnen auch zu bedenken gegeben, dass das Umdrehen des Körpers von der Waagerechten in die Senkrechte auch noch mal Zeit braucht. Bei einem Limit von zwölf Stunden also ein straffes Programm.

Rekordversuch trotz Verletzung

Die beiden Frauen haben den Ablauf schon getestet und sind sich der Herausforderung und der Gefahren durchaus bewusst. Eine der Sorgen ist laut Stephanie, dass der Schultergurt hält, wenn die beiden in 50 Meter Höhe außen am Gebäude laufen. Die Körperspannung beim Runterlaufen sei das Wichtigste. Doch auch körperlich könnten die beiden Münchnerinnen an ihre Grenzen kommen. Julia hat sich im letzten Jahr einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen, "eine typische Fußballerverletzung", sagte die 39-Jährige. Beim Testlauf habe sie den Aufprall auf die Fassade deutlich im Fuß gespürt. Doch Julia ist nach wie vor zuversichtlich den Rekord zu schaffen. Alles sei gut verheilt und sie habe keine Schmerzen. "Wir tapen alles so, dass nichts passiert", sagte ihre Schwester Stephanie lachend beim Gespräch mit all-in.de.

Der knappeste Rekord, den sie je aufgestellt haben

Die Frage, ob sie aufgeregt seien bejahten die beiden Zwillingsschwestern. Der Rekordversuch in München sei der knappste, den sie je aufgestellt haben. Dieser Druck macht ihnen allerdings nicht sehr zu schaffen. "Wir machen Rekorde nur, wenn sie zu uns passen", sagt Stephanie.

Rekordjagd seit 2013

Die Zwillinge sorgten schon in der Vergangenheit mit verrückten Rekorden für Schlagzeilen. Im Jahr 2021 stellten sie am Alpsee Coaster in Immenstadt einen Rekord im Dauerrodeln auf. Stephanie und Julia legten in zwölf Stunden eine Strecke von über 50 Kilometern zurück. Im selben Jahr folgte dann ein Rekord im Dauerrutschen, dabei rutschten die beiden Frauen innerhalb von 24 Stunden eine Strecke von 13 Kilometern. Angefangen hatte ihre Rekordjagd im Jahr 2013, damals drehten sie sich während einer Achterbahnfahrt im Europapark 17 Lockenwickler in die Haare. Den letzten Rekord stellten sie im Jahr 2022 auf. Die Zwillinge legten in zwölf Stunden mehr als 10.000 Meter im freien Fall zurück. Nötig waren für den Rekord 115 Fahrten mit dem Freefall-Tower im Bayern-Park.