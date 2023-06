In dieser Woche bleibt es im Allgäu voraussichtlich bei einem Sonne-Wolken-Mix. Vor allem am Dienstag und Mittwoch soll es sehr sonnig werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet aber auch wieder Schauer und Gewitter. Es bleibt aber nach wie vor frühsommerlich warm.

Sonnige Aussichten am Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag startet teils wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf lässt sich dem DWD zufolge auch öfters die Sonne blicken. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 24 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender Wind um Nord. Die Nacht zum Mittwoch bleibt meist gering bewölkt, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 8, im Oberallgäu teils nur 6 Grad.

Am Mittwoch gibt es insgesamt mehr Sonne als Wolken. Für den weiteren Tagesverlauf meldet der DWD über dem Bergland einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen klettern auf 20 bis 27 Grad. Es weht ein mäßiger, mitunter auch frischer Wind, vorwiegend aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es oft nur gering, teilweise aber auch dichter bewölkt. In den Tälern der Allgäuer Alpen sinken die Temperaturen örtlich auf bis zu 8 Grad. Sonst liegen die Tiefstwerte zwischen 15 und 10 Grad.

Regnerischer Vormittag an Fronleichnam

Am Donnerstag (Fronleichnam) scheint zunächst die Sonne, später entwickeln sich jedoch dem DWD zufolge schnell hochreichende Quellwolken. Schon ab dem Vormittag kann es deswegen häufig zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 27 Grad. Dazu weht ein meist mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Freitag nehmen die Schauer und Gewitter ab, anschließend lockert es meist auf oder es bleibt gering bewölkt. Örtlich kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 10, im Oberallgäu bei bis zu 8 Grad.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Tagesverlauf kann es an den Alpen Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad. Der mäßige Wind um Nord frischt dam DWD zufolge zeitweise etwas auf. In der Nacht zum Samstag gibt es nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Abseits davon wird es teilweise klar, stellenweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 10 Grad.