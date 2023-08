Nach dem Regen kommt Sonnenschein - dieses Sprichwort passt zu den Wetteraussichten für das Allgäu. Denn: Nach dem kühlen Wetter der letzten Zeit wird es jetzt wieder so richtig sommerlich.

Regen, Wolken und niedrige Temperaturen haben den Sommer im Allgäu zuletzt etwas vermissen lassen. Doch damit ist es nun vorerst vorbei. In den nächsten Tagen kehrt der Sommer zurück - mit jeder Menge Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad.

Das Allgäu-Wetter am Donnerstag, 10. August 2023

Am heutigen Donnerstag müssen sich die Fans der Sommertemperaturen aber noch etwas gedulden. Das Sommerwetter benötigt etwas Anlauf, um auf Temperatur zu kommen. Trotz wenigen Wolken und viel Sonnenschein klettert das Thermometer im Allgäu nur auf rund 22 Grad.

Sonne und deutlich über 20 Grad im Allgäu am Freitag

Etwas wärmer wird es dann zum Ende der regulären Arbeitswoche. Am morgigen Freitag liegen die Temperaturen im Allgäu zwischen 11 Grad in den Morgenstunden und bis zu 27 Grad im Laufe des Nachmittags. Etwas kühler bleibt es an den Bergen. Im südlichen Allgäu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen von 25 Grad. Es bleibt den ganzen Tag über sonnig.

Wochenende: Am Samstag gibt es perfektes Badewetter im Allgäu

Am Samstag klettern die Temperaturen dann weiter - erreichen die 30 Grad aber noch nicht ganz. Das Thermometer zeigt zwischen 15 und maximal 28 Grad im Allgäu. Wolken lassen sich am Samstag im Allgäu nicht blicken. Es bleibt den ganzen Tag über sonnig und verhältnismäßig windstill.

Wetter im Allgäu: So wird der Sonntag

Am Sonntag bleibt es weiter sommerlich warm. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 27 Grad im südlichen Allgäu und zwischen 17 und 30 Grad im Allgäuer Unterland. An den Bergen ist es vormittags noch sonnig, dann ziehen einige Gewitterwolken auf. Ansonsten ist es im restlichen Allgäu den ganzen Tag über eher bewölkt.

Wetteraussichten im Allgäu für die kommende Woche

Die Aussichten für die kommende Woche im Allgäu: Zum Wochenbeginn gibt es kurzzeitig etwas mehr Wolken und wieder einige Gewitter und Regenfälle. Die Temperaturen bleiben aber weiter relativ hoch. Am Montag sind maximal 27 bis 29 Grad drin.