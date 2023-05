Im Allgäu bleibt es am heutigen Donnerstag nass. Ab Freitag wird das Wetter - pünktlich zum Wochenende - besser.

Regen, Regen und nochmals Regen: Am heutigen Donnerstag, 11. Mai, bleibt es im Allgäu nass und kühl. Durch ein Tief über dem Golf von Venedig gelangt mit südöstlicher Strömung sehr feuchte Mittelmeerluft nach Bayern. Für die Gebiete südlich der Donau bedeutet das teils länger anhaltender Regen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD)

Regen bis zum Freitagmorgen

Zu den 25 bis 50 Liter pro Quadratmeter, die der DWD dort bereits gemessen hat, kommen in der Nacht auf Freitag gebietsweise weitere 10 bis 20 Liter pro Quadratmeter hinzu. Direkt an den Alpen dokumentierte der Wetterdienst bisher 30 bis 60 Liter, die pro Quadratmeter gefallen sind. Hier kommen nochmal 10 Liter pro Quadratmeter vom Himmel.

In den Alpen fällt oberhalb von 1.500 Metern Schnee

In den Alpen, oberhalb von 1.500 Meter, schneit es. Bis Freitagmorgen soll es hier 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee geben. Weiter oben soll sogar 30 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden fallen. In der Nacht zum Freitag zieht im Alpenvorland außerdem stellenweise Nebel auf, der die Sicht auf 150 Meter beschränken kann.

Am Freitag wird das Wetter dann besser. Zwar bleibt es bewölkt, es regnet aber nur noch vereinzelt. In der zweiten Tageshälfte lockert der Himmel dann auf, in den Alpen gibt es aber ein geringes Gewitterrisiko. Und es wird wieder wärmer. In Kempten sollen die Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad betragen.

Am Samstag zeigt sich hin und wieder die Sonne

Die Sonne zeigt sich schließlich am Samstag wieder. Am Morgen begrüßt zwar ein stark bewölkter Himmel die Allgäuer. Im Verlauf des Tages spitzelt aber immer häufiger die Sonne zwischen den Wolken hervor. So ganz ohne Regen geht es aber auch am Samstag nicht. Laut Deutschem Wetterdienst sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen klettern in Kempten auf bis zu 14 Grad.

Am Sonntag breitet sich im Verlauf des Tages Regen aus

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Südosten wieder mehr Wolken auf. In den frühen Morgenstunden kann es an den Alpen etwas regnen. Der Sonntag präsentiert sich anschließend stark bewölkt, ab und zu zeigt sich die Sonne. Im Verlauf des Tages breitet sich von Südosten schließlich Regen aus. Die Temperaturen liegen in Kempten zwischen 6 und 14 Grad.

