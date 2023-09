Wer noch Grillen oder einen Ausflug an den Badesee machen will, sollte das Wochenende nutzen. Der Deutsche Wetterdienst meldet Sonnenschein und Temperaturen bis zu 32 Grad. In der nächsten Woche verabschiedet sich dann der Sommer allmählich.

Nach Auflösung der Dunst- und Nebelfelder wird der Freitag sehr sonnig und zwischen 26 und 31 Grad warm. Über den westlichen und zentralen Alpen können sich dem DWD zufolge vereinzelt lockere Quellwolken bilden. Hinzu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nacht zum Samstag wird klar. Im Alpenvorland bildet sich gebietsweise, sonst örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 8 Grad, in den Hochlagen milder.

Der Sommer dreht ein letztes Mal auf

Am Wochenende gibt der Sommer im Allgäu seine Abschiedsvorstellung. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag scheint die Sonne. Am Samstag liegen die Höchstwerte bei 27 bis 31 Grad, dazu sorgt ein schwacher Wind aus Ost bis Süd für Abkühlung. In der Nacht zum Sonntag wird es klar. Im Alpenvorland kann sich örtlich etwas öfter Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 und 9 Grad.

Am Sonntag wird es nochmal deutlich wärmer bei Höchstwerten zwischen 28 und 32 Grad. Im Tagesverlauf können sich ein paar Quellwolken bilden. Für den Nachmittag sind laut DWD an den Alpen kurze Schauer möglich. Die Nacht zum Montag wird wie die letzten Nächte klar, besonders im Alpenvorland bildet sich erneut stellenweise Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 10 Grad.

Ausblick auf die kommende Woche: Es wird kühler

Am Montag und Dienstag bleibt es noch weitestgehend sonnig und warm. Ab Mittwoch kommt es dann zu einem Wetterumschwung. Der DWD meldet dichte Wolken und örtlich schauerartigen oder gewittrigen Regen. Am Donnerstag lockert es nach Regenfällen dann wieder auf. Bis Sonntag soll es bewölkt bleiben mit einzelnen Aufheiterungen. Die Schauer und Gewitter ziehen dann dem DWD zufolge nach Norden. Auch die Temperaturen sinken nächste Woche leicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 27 Grad.