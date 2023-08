Pünktlich zur Eröffnung der Allgäuer Festwoche startet der Sommer im Allgäu ein zaghaftes Comeback. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt zwar für das Eröffnungswochenende sommerliche Temperaturen voraus, allerdings sollte man den Regenschirm besser nicht vergessen.

Bis zu 31 Grad am Freitag

Der Freitag wird vormittags und im weiteren Tagesverlauf sonnig bei fast wolkenlosem Himmel. Mit 26 bis 31 Grad meldet der DWD sehr warme bis heiße Temperaturen. Dazu weht ein meist schwacher Wind aus Südost bis Süd, im Alpenvorland zeitweise um Nordost. In der Nacht zum Samstag bleibt der Himmel überwiegend gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf milde 18 bis 10 Grad.

Wie wird das Wetter zum Start in die Allgäuer Festwoche?

Am Samstag scheint neben Wolkenfeldern und Quellwolken besonders im Süden auch oft die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her einige Schauer auf, am Nachmittag kann es laut DWD auch zu einzelnen Gewittern kommen. Es bleibt sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad. Der mäßige Wind aus südwestlichen Richtungen kann in Schauernähe zu Windböen auffrischen. In der Nacht zum Sonntag klingen allmählich Schauer und Gewitter ab und ziehen sich nach Südosten zurück. Dabei wird es wechselnd bis gering bewölkt, in den Frühstunden kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 13 Grad.

Der Sonntag wird wolkig, zeitweise gibt es aber auch längere sonnige Phasen. Am Nachmittag und Abend kann es in Alpennähe öfter zu Schauern oder Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 26 bis 31 Grad. Im Alpenvorland weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag sind anfangs noch einzelne Schauer oder Gewitter möglich. In den Frühstunden lockert es allerdings weitestgehend auf und lokal kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad.

Auch die kommende Woche bleibt sommerlich

Der Montag startet zunächst oft sonnig, in der zweiten Tageshälfte kann es vor allem in der Westhälfte Bayerns gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter geben. Bei 27 bis 32 Grad wird es vor allem in Südostbayern heiß. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend um Südwest. Die Nacht zum Dienstag wird stark bewölkt und der DWD meldet weitere Schauer und einzelne Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 14 Grad.

Auch die weitere kommende Woche wird weitgehend sommerlich. Allerdings können der Prognose des DWD zufolge auch immer wieder Schauer und Gewitter auftreten. Die Temperaturen bleiben allerdings sommerlich warm. Also fast perfekte Bedingungen für die Allgäuer Festwoche.