Die große Sommerhitze der letzten Tage hat sich aus dem Allgäu verabschiedet. Am Wochenende und zum Wochenbeginn wird es deutlich kälter und teils richtig nass.

Temperaturen jenseits der 30 Grad wird es im Allgäu vorerst nicht mehr geben. Statt dem Sommerwetter dominieren in den nächsten Tagen deutlich niedrigere Temperaturen und teils jede Menge Regen.



Bis 28 Grad: Freitag nochmal richtig sommerlich

Der heutige Freitag bringt zumindest am Vormittag nochmal Temperaturen von bis zu 28 Grad in die Region. Besonders in Bergnähe ziehen ab dem Nachmittag dann aber erneut Gewitter auf. Das Thermometer fällt auf rund 24 Grad. Im Unterland bleibt es heute dagegen noch etwas länger sommerlich warm, Sonne und Wolken wechseln sich hier ab. Nur am Vormittag kann es hier kurze Gewitter geben.

Das Wetter im Allgäu am Samstag (26. August): Thermometer fällt deutlich

Ab Samstag ist es mit dem Sommerwetter dann erstmal vorbei. Die Temperaturen liegen zunächst zwischen 17 und 24 Grad. Besonders am späten Nachmittag und am Abend ziehen dann wieder Gewitter und Regenschauer im Allgäu auf. Die Temperaturen fallen in der zweiten Tagshälfte deutlich ab und liegen dann bei rund 14 Grad. Dazu wehen starke Böen von über 50 km/h.

Sonntag (27. August) bringt viel Regen ins Allgäu

Der Sonntag bringt den ganzen Tag über Regenschauer - dazwischen ist es bewölkt. Die Temperaturen verharren im Sommerkeller und liegen zwischen 13 und maximal 16 Grad im Verlauf des Tages.

So wird das Wetter im Allgäu in der nächsten Woche

Das nasskalte Sommerwetter bestimmt dann auch den Wochenbeginn im Allgäu. Der Montagbeginnt mit Temperaturen von 9 bis 11 Grad in den Morgenstunden und erreicht Maximalwerte von 13 Grad im gesamten Allgäu.

Die Aussichten: Zur Wochenmitte wird es im Allgäu wieder sonniger

Am Dienstag bleibt es zunächst noch kühl und regnerisch, ab Mittwoch kommt dann aber wieder häufiger die Sonne raus und es wird wieder wärmer. Das Thermometer wird vorerst aber keine Temperaturen von 30 Grad oder höher erreichen.