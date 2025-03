Das gibt‘s doch nicht! Hier fallen heute bis 20 cm Neuschnee

Die Woche beginnt ungemütlich und nass im Allgäu. Das Wetter ist noch einmal alles andere als frühlingshaft. In höheren Lagen ab 1000 Metern feiert der Winter eine Rückkehr mit Schnee bis 20 cm. Es gelten offizielle Warenmeldungen des Deutschen Wetterdienstes. In den Niederungen des Allgäu regnet es immer wieder.

Die Temperaturen steigen heute im Allgäu auf 2 Grad in Oberstdorf, 6 Grad in Kempten sowie 9 Grad in Lindau am Bodensee.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Montag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es heute oft wolkenverhangen, mit zeitweiligen, in Alpennähe auch länger andauernden Niederschlägen. Im Südosten Bayerns eventuell kurze Gewitter. Schneefallgrenze bei 800–1000 m.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für Dienstag und Mittwoch

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: am Dienstag in Nordbayern heiter. Südlich der Donau zunächst stark bewölkt und letzter, nach Südosten abziehender Regen oder Schnee. Am Nachmittag auch dort vermehrt Auflockerungen. Temperaturanstieg auf 9 Grad an den Alpen und bis 14 Grad in Unterfranken. Mäßiger, teils frischer Wind aus Nordost bis Ost. Im südlichen Schwaben einzelne starke bis stürmische Böen.

Am Mittwoch zwischen lockerer Quellbewölkung viel Sonne. Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad, am mildesten in Franken. Mäßiger, in Böen starker bis stürmischer Ostwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.