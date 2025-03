Sonne oder Regen - wie wird das Wetter am Wochenende?

Es will noch nicht wirklich schöner werden. Auch heute am Freitag dominieren die Wolken im Allgäu. Zunächst kann es sogar frostig und neblig werden. Es gelten offizielle Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes. Hoch Manuela kann sich gegen die Kaltfront auch am Wochenende im Allgäu nicht durchsetzen. Die Aussichten für Samstag und Sonntag sind nicht frühlingshaft schön.

Die Temperaturen steigen heute im Allgäu auf gerade 7 Grad in Oberstdorf, 8 Grad in Kempten sowie 10 Grad in Lindau am Bodensee.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute zunächst häufig Sonne, an den Alpen teilweise hochnebelartige Bewölkung. In der zweiten Tageshälfte von Süden her generell zunehmend wolkig, aber noch trocken. Erwärmung auf 10 Grad in manchen Alpentälern. Schwacher bis mäßiger Wind aus vorwiegend östlichen Richtungen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage fürs Wochenende

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: am Samstag stark bewölkt oder bedeckt. Zeitweise, an den Alpen auch länger andauernd Regen. Im Norden Bayerns nur gelegentlich nass und eventuell etwas Sonne. Am westlichen Alpenrand um 8, sonst 10 bis 14 Grad. Mäßiger, mitunter auch stark böiger Wind aus West bis Nordwest.

Am Sonntag an den Alpen noch etwas Regen, sonst zeitweise Sonne. Von Nordwesten im Tagesverlauf wieder mehr Wolken und nördlich der Donau später gebietsweise leichter Regen. Maximal 10 bis 16 Grad, die höchsten Werte im Raum Regensburg. Mäßiger, stellenweise stark böiger Wind aus West bis Nordwest.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.