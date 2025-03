Winterliche Überraschung? So wird das Wetter im Allgäu am Wochenende

Wenige Tage vor dem Frühlingsanfang bleibt es winterlich im Allgäu. In höheren Lagen im Oberallgäu und im Raum Füssen schneit es heute wieder. In Kempten, Memmingen oder Kaufbeuren überwiegen dichte Wolken. Es gibt heute erneut kaum Chancen auf Sonnenschein. Der Weg zur Arbeit könnte glatt werden auf der Straße. Ungemütlich bleibt das Wetter im Allgäu auch am Wochenende.

Heute erreichen die Temperaturen im Allgäu 3 Grad in Oberstdorf und 7 Grad in Lindau am Bodensee.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute meist dichte Wolken und anfangs an den nördlichen Mittelgebirgen bis in tiefe Lagen Schnee und Glätte. Auch zwischen Allgäu und Bayerwald noch Niederschläge, Schneefallgrenze hier 600 bis 1000 m. Ab Mittag überall weitgehend trocken. Maximal 3 bis 8 Grad, höchste Werte an der Donau. Schwacher bis mäßiger Wind um Nord.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für das Wochenende

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Samstag vom Süden zögernd etwa bis zur Fränkischen Alb nordwärts ausgreifender, meist leichter Regen, Schneefallgrenze oberhalb 1000 m. Weiter nördlich meist trocken, Richtung Hessen und Thüringen auch etwas Sonne. Zwischen 4 Grad im höheren Alpenvorland und am Frankenwald und 9 Grad im fränkischen Tiefland und in Niederbayern.

Am Sonntag im Norden Bayerns wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Süden dagegen dichte Wolken und zeitweise etwas Regen. Maximal 5 bis 10 Grad, die höchsten Werte an Main und Donau. Mäßiger, zeitweise frischer Nordostwind.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.