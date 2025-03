Saharastaub erreicht das Allgäu: So wird das Wetter heute und am Wochenende

Das erste Frühlingswochenende des Jahres steht an. Wie wird das Wetter im Allgäu? Nicht so schön wie in den vergangenen Tagen. Es sind mehr Wolken in der Luft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilt mit, dass die trocken-milde Luft mit Saharastaub angereichert sein wird.

Der Himmel bleibt vielerorts bedeckt, aber Niederschläge soll es heute und am Wochenende nicht geben. Heute erreichen die Temperaturen im Allgäu 17 Grad in Oberstdorf oder Füssen und 19 Grad in Memmingen.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Freitag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute überwiegend dichte hohe Wolkenfelder. Nach Nordosten größere Chancen für Sonne. Frühlingshaft mild mit 16 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und 22 Grad am Untermain. Dabei schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf mitunter auffrischender Wind um Ost. An den Alpen aufkommender Föhn.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage fürs Wochenende

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: am Samstag von Südwesten durchziehende Wolkenfelder. Örtlich etwas Regen oder einzelne Schauer, aber auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 13 und 17 Grad. Mäßiger, bisweilen böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen. In Föhntälern der Alpen starke bis stürmische Böen aus Süd.

Am Sonntag wechselnd dicht bewölkt, zunächst örtlich leichter Regen, am Nachmittag Schauer und Gewitter möglich. Maxima zwischen 12 und 18 Grad. Mäßiger Wind um Ost. An den Schauern und Gewittern böig auffrischender Westwind.

Wetter-Phänomen Saharastaub ist nicht neu

Das Wetter-Phänomen Saharastaub ist nicht neu. 2022 färbte sich der Himmel über Bayern deshalb mehrmals braun-gelb. Besonders häufig weht der Staub aus Afrika in den Monaten März bis September Richtung Europa. Aber auch Ausreißer gibt, wie eben aktuell.

Der Staub aus der Sahara führt allgemein zu einer höheren Feinstaubbelastung. Für Menschen gefährlich oder gar gesundheitsschädlich sind die Staubpartikel zwar nicht. Asthmatiker oder Pollen-Allergiker können allerdings zusätzlich belastet sein.

Icon Galerie 7 Bilder Saharastaub färbt den Himmel über dem Allgäu gelb-braun. Fotos von dem Naturphänomen finden Sie in unserer Bildergalerie.

Sahara-Staub heute über Bayern: Sand kann den Autolack beschädigen

Autofahrer bemerken eine stärkere Saharastaub-Belastung an einer feinen Sandschicht auf dem Fahrzeug. Beim Reinigen der Fahrzeuge sollte man vorsichtig sein, sonst drohen Kratzer im Lack. Wer Haus und Balkon vom sandigen Gruß aus Afrika befreien will, sollte zunächst mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger arbeiten. Den übrigen Staub entfernt man dann am besten mit viel Wasser und Spülmittel.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.