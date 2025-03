So nass und kalt wird das Wetter bei uns in dieser Woche

Die erste komplette Frühlingswoche im Allgäu startete unbeständig. Viele Wolken, immer mal wieder leichte Regenschauer, kaum Sonne - so wird der auch der Dienstag im Allgäu.

Es werden heute 9 Grad in Oberstdorf, 11 in Kempten und 13 Grad in Lindau am Bodensee.

Das Wetter in Bayern mit Allgäu heute am Dienstag

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es heute anfangs vor allem in Nord- und Ostbayern lokal Nebel. Im Tagesverlauf deutlich mehr Wolken als Sonne und wiederholte Schauer. Besonders in Südbayern und der Oberpfalz ab Mittag auch einzelne Gewitter. In Unter- und Mittelfranken hingegen meist trocken. Temperaturanstieg auf 11 Grad im Allgäu und bis 16 Grad in Unterfranken. Schwacher bis mäßiger Wind aus nordwestlichen Richtungen. In Schauern und Gewittern starke bis stürmische Böen.

Das Wetter im Allgäu: Vorhersage für morgen und übermorgen

Für morgen sagt der Deutsche Wetterdienst folgendes Wetter in Bayern und dem Allgäu voraus: Am Mittwoch im Tagesverlauf von Franken nach Südosten durchziehender Regen, an den Alpen einzelne Schauer. Zum Abend im Norden meist trocken und vermehrt Auflockerungen. Höchstwerte zwischen 7 Grad in Schwaben und 14 Grad in Niederbayern. Schwacher bis mäßiger, in Böen frischer Nordwestwind.

Am Donnerstag am östlichen Alpenrand letzter Niederschlag. Dort länger stark bewölkt, sonst zwischen Quellwolken oft Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 11 Grad im Hofer Land und bis 16 Grad in Unterfranken. Schwacher Wind bevorzugt aus Nordost.

Wetter-Jahresbilanz für das Jahr 2024

Das Jahr 2024 ist mit deutlichem Abstand das wärmste seit Beginn flächendeckender Messungen gewesen. Das geht aus der vorläufigen Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. „Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel“, teilte DWD-Sprecher Uwe Kirsche in Offenbach mit.

Flächendeckende Aufzeichnungen gibt es seit dem Jahr 1881. Dass es ein Rekordjahr bei der Temperatur werden würde, hatte der DWD schon Mitte Dezember festgestellt – aber keine konkreten Werte genannt. Gleichzeitig sei 2024 ein deutlich zu nasses Jahr gewesen. Der sehr milde Winter 2023/2024 sowie das rekordwarme Frühjahr brachten ungewöhnlich hohe Niederschlagsmengen, wie der DWD mitteilte.

Mehr Informationen zum Wetter im Allgäu bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.