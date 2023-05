Sebastian Moser aus Steingaden ist Deutscher Meister im Tischler- und Schreinerhandwerk 2022. Der Oberbayer setzte sich gegen 16 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch. Ihm gelang es am besten, ein Sideboard mit Klappe und Schubkasten zu bauen.

19 Stunden Zeit

In dem Wettbewerb mussten die Teilnehmer eine Furnierarbeit und insgesamt 20 Verbindungen, davon zwölf handwerkliche, fertigen. Das sind die Stellen, an denen die Möbelstücke am Ende verleimt werden. Dafür hatten die Teilnehmer 19 Stunden Zeit. Nicht nur der Zeitdruck sondern auch diverse weitere Herausforderungen verlangten den 17 jungen Handwerksprofis aus ganz Deutschland einiges ab.

Schnell und präzise

An zwei Tagen sägten, frästen und stemmten sie in den Holzwerkstätten der Berufsbildenden Schulen (BBS) Ammerland in Bad Zwischenahn (Niedersachsen). Dabei kam es auf Schnelligkeit, räumliche Vorstellungskraft, Präzision und praktisches Geschick an.

Dritter Platz geht nach Baden-Württemberg

Die höchste Bewertung erreichte nach einhelligem Juryvotum Sebastian Moser aus Oberbayern. Ausgebildet wurde Moser in der Schreinerei Florian Klein in Steingaden. Platz zwei ging nach Hessen an Elias Kleespies. Den dritten Platz sicherte sich Paul Weltis aus Baden-Württemberg. Die drei Erstplatzierten erhielten jeweils eine Profi-Handmaschine von Festool sowie ein ihrer Platzierung entsprechendes Produktsortiment von Spax.

Beeindruckt von Professionalität

Heino Fischer, Vizepräsident der Tischler Schreiner Deutschland (TSD), zeigte sich von der Professionalität der jungen Nachwuchskräfte beeindruckt. Fischer, der selbst Inhaber eines traditionsreichen Ausbildungsbetriebs ist, hob vor allem den Wert von Talent und Einsatzbereitschaft in der Ausbildung hervor. So dankte er den Teilnehmern und ihren Ausbildungsbetrieben gleichermaßen für ihr großes Engagement und würdigte die Unterstützung der Partner.