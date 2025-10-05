700.000 Euro Sachschaden: Maschinenhalle im Allgäu ausgebrannt

Im Allgäu ist eine Maschinenhalle bei einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrannt. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Laut einem Sprecher der Polizei entwickelte sich am Vormittag viel Rauch in Bidingen (Landkreis Ostallgäu). Aufgrund der Einsturzgefahr musste die Halle niedergerissen werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 700.000 Euro.

Das Gebäude sei frei stehend, die Flammen hätten nicht auf andere Gebäude übergegriffen. Dem Sprecher zufolge standen in der Halle zwei Traktoren und ein Maishäcksler neben weiteren Maschinen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Kripo ermittelt.

Fast eine Million Euro Schaden bei zwei anderen Bränden

Bei zwei anderen Bränden ist in Oberbayern am Freitagabend ein hoher Sachschaden entstanden. Zunächst rückten die Einsatzkräfte im Landkreis Eichstätt zu einer brennenden Garage aus. Das Feuer habe dann auf das Wohnhaus in Pförring übergegriffen, teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Stunden später und mehr als 100 Kilometer entfernt geriet ein als Lagerhalle genutzter Stall bei Emmering (Landkreis Ebersberg) in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Polizeiangaben zufolge entstand dabei jedoch ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Die Brandursache müsse in beiden Fällen noch ermittelt werden. Auch weiter nördlich in Bayern sorgt eine Lagerhalle ab Samstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Die Maschinenhalle brannte vollständig aus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Halle muss nun abgerissen werden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa