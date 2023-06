Die Woche startet weitgehend freundlich. Am Montag meldet der Deutsche Wetterdienst nachmittags und abends noch vereinzelte Regenschauer und Gewitter. Mit bis zu 32 Grad wird es nochmal richtig heiß. In der restlichen Woche gehen die Temperaturen dann teils stark zurück, es bleibt aber sommerlich warm.

Ab Montagnachmittag wird es ungemütlich

Der Montag startet am frühen Morgen und am Vormittag mit viel Sonne. Von Westen her ziehen allerdings bald Wolkenfelder auf. Laut DWD kann es vor allem in Schwaben am Nachmittag und Abend auch Schauer und einzelne Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger, von Süd- auf Nordwest drehender Wind, der am Nachmittag zu starken Böen auffrischt. Bei Gewittern besteht auch die Gefahr von eng begrenzten Sturmböen mit bis zu 85 km/h. Die Nacht zum Dienstag bleibt meist stark bewölkt, in Alpennähe kann es zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen dort bei 17, sonst zwischen 15 und 10 Grad.

Am Dienstag wird es in Richtung Allgäu sehr sonnig, sonst bleibt es eher dicht bewölkt. Es soll aber meist trocken bleiben. Der DWD meldet Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad, dazu weht ein mäßiger, mitunter frischer Nordwestwind. In der Nacht zum Mittwoch fällt von Nord nach Süd leichter bis mäßiger Regen. Die Frühwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad.

Die Temperaturen werden erträglicher

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab, gebietsweise fällt etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 24 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Die Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bis gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad.

Der Donnerstag wird im Süden dem DWD zufolge sonnig, mit Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad. Es kommt wieder ein schwacher Wind aus West bis Nord auf. In der Nacht zum Freitag ziehen von Westen her zunehmend dichte Wolken auf, doch es soll meist trocken bleiben. Im südlichen Bergland kann es bis zu 9 Grad kalt werden. Sonst liegen die Tiefstwerte bei 16 bis 11 Grad.