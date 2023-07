Während des Rutenfests, das vom 21. bis zum 25. Juli in Ravensburg stattfindet, bieten Bus und Bahn viele zusätzliche Fahrtmöglichkeiten - oftmals auch bis spät in die Nacht. Ein Überblick:

Das Rutenfest ist ein jährlich vor Beginn der Sommerferien gefeiertes Schüler- und Heimatfest in Ravensburg. Dafür bieten Bus und Bahn, wie die bodo mitteilt, einige Sonderfahrten an, damit auch Besucherinnen und Besucher aus dem Umland zu dem Fest kommen können.

Rutenfest in Ravensburg: Zusätzliche Züge

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) setzt in den Nächten auf Sonntag, Montag, Dienstag und Mittwoch zusätzliche Züge auf der Strecke Aulendorf – Ravensburg – Friedrichshafen ein. Diese fahren ungefähr im Stundentakt und halten an allen Stationen. Die letzten Abfahrten von Ravensburg sind jeweils um 0.27 Uhr in Richtung Friedrichshafen sowie um 0.35 Uhr in Richtung Aulendorf. Wer noch später mit dem Zug in Richtung Friedrichshafen möchte, kann den RE 5 um 1.03 Uhr ab Ravensburg nehmen, allerdings mit Zwischenhalt nur in Meckenbeuren.

Zusätzliche Busfahrten zum und vom Rutenfest

Im Stadtbusverkehr gibt es Zusatzfahrten auf den Linien 1, 3, 4, 20 und 21. Festgäste aus Baindt, Baienfurt, Weingarten, Schmalegg, Weißenau, Eschach, Oberzell, Wolpertswende, Mochenwangen, Grünkraut und Bodnegg haben damit zahlreiche Möglichkeiten, tagsüber oder abends zum Fest und auch spät in der Nacht wieder nach Hause zu fahren.

Ebenfalls mit zusätzlichen Fahrten verstärkt werden die Regiobus-Linien R30 Ravensburg – Bad Waldsee, R40 Ravensburg – Amtzell – Wangen, R60 Ravensburg – Berg – Fronreute – Fronhofen – Fleischwangen, R65 Ravensburg – Berg – Fronreute – Altshausen – Bad Saulgau und R70 Ravensburg – Horgenzell – Wilhelmsdorf – Illmensee. Gleiches gilt für die Linie 31 von und nach Bergatreute, Alttann und Wolfegg sowie für die Linien 7534 und 7535 von und nach Schlier, Waldburg, Vogt, Wolfegg und Amtzell. Auf der Linie 7537 fahren zusätzliche Busse von und nach Bavendorf und Taldorf.

Auch interessant für dich: Spätbusse fahren häufiger

Allgäuer Festwoche 2023: Besucher können jetzt doch mit dem Nachtbus nach Hause fahren

Die regulären Nachtbusse der Linie N3 Ravensburg – Meckenbeuren – Tettnang – Friedrichshafen bieten ebenfalls späte Verbindungen. Sie fahren in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag jeweils um 1.00, 2.00 und 3.00 Uhr vom Ravensburger Busbahnhof ab. Die Fahrt um 3.00 Uhr endet bereits in Tettnang.

Fahrpreise

Für Festgäste aus dem Umland bieten sich für die Hin- und Rückfahrt neben dem Deutschlandticket und dem JugendticketBW auch die verschiedenen bodo-Tageskarten an. Sie kosten zwischen 6 und 19 Euro und sind als Einzeltageskarten oder Gruppentageskarten für bis zu fünf Personen erhältlich. Am Samstag gibt es innerhalb der Stadtzone zudem das 1-Euro-Samstagsticket. Fahrgäste bezahlen damit je Fahrt nur einen Euro. Drei Kinder bis 14 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen fahren kostenlos mit. Aber auch alle anderen regulären Tarifangebote sind in den Bussen und Zügen während des Rutenfests gültig.

Sperrungen und Umleitungen

Die Innenstadt ist während des Rutenfests für den gesamten Busverkehr gesperrt. Die Haltestellen Marienplatz und Heilig-Geist-Spital entfallen. Alle Fahrten im Stadt- und Überlandverkehr bedienen den Busbahnhof. Die Linien 1, 4 und 7537 werden wegen vorbereitender Arbeiten bereits ab Mittwoch, 19. Juli, bis einschließlich Dienstag, 25. Juli, umgeleitet. Die Ersatzhaltestelle für die Linien 1 und 4 ist stadteinwärts die Haltestelle Karlstraße. Wegen des Festumzugs sind am Montag, 24. Juli, zusätzlich die Schussenstraße, Wilhelmstraße, Leonhardstraße und Wangener Straße von 7.30 bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Ersatzhaltestellen gibt es in der Zeppelinstraße und an der Eissporthalle.