Ruhe im Allgäu gestört – Kopfhörerkauf endet auf Polizeiwache Leutkirch

In dem kleinen Park beim Bahnhof Leutkirch trafen sich drei Jugendliche am Freitag, 12. September 2025, mit einem unschuldigen Grund: Sie wollten den Kauf von Kopfhörern abwickeln. Die Aussicht auf das verbesserte Hörerlebnis erhitzte entgegen der Erwartung die Gemüter. Laut Polizei eskalierte das Verkaufsgespräch gegen 16:40 Uhr zwischen den zwei Brüdern im Alter von 14 und 15 Jahren, und einem Teenager, dessen Alter noch unbekannt ist: Die Jungs beleidigten sich und starteten eine Schlägerei.

Verwunderte Gesichter auf der Polizeiwache

Später erschienen alle drei Jugendlichen auf der Polizeiwache Leutkirch. Die Polizei berichtet, dass die drei Strafanzeigen wegen Beleidigungen und Körperverletzungen erhoben. Da der genaue Ablauf der Auseinandersetzung unklar ist, bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, die sich in der Nähe der Grünanlagen am Bahnhof aufhielten und das Geschehen verfolgen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/8488-0 zu melden.