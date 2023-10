Das Wetter im Allgäu bleibt eher unbeständig. Neben sonnigen Phasen kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) immer wieder regnen.

Regnerische Wochenmitte

Der Mittwoch startet zunächst oft dunstig oder neblig, aber auch sonnig. Im Tagesverlauf wird es von Westen zunehmend stark bewölkt. Am Nachmittag kann es dem DWD zufolge erneut verbreitet schauerartigen Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Donnerstag kann es in Alpennähe noch länger regnen. Sonst gibt es auch trockene Phasen und die eine oder andere Wolkenlücke. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Am Donnerstag wird es überwiegend bedeckt. Am Morgen und am Vormittag kann es südlich der Donau noch verbreitet regnen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 14, am Inn örtlich bis 17 Grad. Mäßiger, gelegentlich frischer Wind aus Südwest. In der Nacht zum Freitag zieht nach kurzer Pause von Westen erneut länger anhaltender und zum Teil kräftiger Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Freundlichere Aussichten zum Wochenende

Am Freitag kommt es bei meist starker Bewölkung wiederholt zu Regen und Regenschauern, vereinzelt begleitet mit Blitz und Donner. Im südlichen Alpenvorland gibt es laut DWD auch sonnige Phasen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. Dazu kommt ein frischer, zeitweise stark böiger Wind aus Südwest auf, der im Bergland zu stürmischen Böen anwachsen kann. In der Nacht zum Samstag zieht von Westen her wiederum Regen auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 9 und 5 Grad.

Am Samstag klingt morgens an den Alpen der Regen allmählich ab, sonst wird es öfter freundlich. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. Es weht ein frischer, stark böiger Südwestwind, im Bergland kann es auch zu stürmischen Böen kommen. In der Nacht zum Sonntag nimmt die Schauertätigkeit ab und die Wolkendecke lockert allmählich auf. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 5, in einigen Alpentälern um die 3 Grad.