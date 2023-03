Graue Wolken ziehen über das Allgäu hinweg. Angetrieben von stürmischen Windböen. Immer wieder peitschen Regenschauer über das Land. Nur selten lockert es etwas auf und die Sonne zeigt sich.

Dichte Wolken am Mittwoch

So in etwa sieht das Wetter in den nächsten Tagen im Allgäu aus. Schon am Mittwoch ist es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nach im Allgäu dicht bewölkt. Vor allem im Süden Bayerns kann es vormittags zu Regen kommen. Teils kann der in höheren Lagen auch noch in Schnee umschlagen. Im Tagesverlauf kann es im ganzen Allgäu jedoch immer wieder regnen. Zusätzlich weht ein teils starker böig auffrischender Wind. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von etwa 10 Grad.

Wenig Sonne am Donnerstag

Auch am Donnerstag gibt es immer wieder Regenschauer. Allerdings ist die Wolkendecke nicht mehr ganz so dicht. Zeitweise kann sogar die Sonne durch die Wolken blitzen. Mit Temperaturen um die 13 Grad wird es etwas wärmer. Allerdings lässt der Wind nicht nach. Dem DWD nach weht ein frischer Wind aus Südwesten mit starken, vor allem bei Schauern auch stürmischen Böen.

Sturm am Freitag

Auch am Freitag schafft es die Sonne nur gelegentlich durch die Wolken. Der Regen prasselt zeitweise allerdings weiterhin aus einem meist grauen Himmel auf das Allgäu herab. Auch der Wind legt sich nicht. Im Gegenteil. Gerade im Alpenvorland werden die Böen weiter stürmisch. Dazu können dann bei Höchstwerten um die 11 Grad noch vereinzelte Gewitter kommen.

Wind, Regen und graue Wolken am Wochenende

Auch der Samstag und der Sonntag bieten dem Allgäu wettertechnisch diesmal keine Veränderung. Die graue Wolkendecke klammert sich stur am Allgäuer Himmel fest, weiter fallen daraus Regentropfen zu Boden und auch der starke bis stürmische Südwestwind pfeift weiter durch die Region. Am Samstagnachmittag können gebietsweise zudem auch Blitz und Donner am Himmel zu sehen und zu hören sein. Zusätzlich wird es wieder kälter. Zeigt das Thermometer am Samstag nur noch etwa 7 Grad am Tag an, sind es am Sonntag nur noch drei Grad.