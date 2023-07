Am Wochenende gibt es weiter kühleres Sommerwetter im Allgäu. Dazu erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen.

So richtig heiße Sommertage wird es in den kommenden Tagen nicht mehr geben. Stattdessen wird das Wetter im Allgäu erst einmal wieder etwas kühler. Der Sonntag dürfte der schönste Tag des Wochenendes werden. Ab kommender Woche steigt dann die Regen und Unwetterwahrscheinlichkeit.

Allgäu-Wetter am Samstag (22. Juli)

Der morgige Samstag startet mit Temperaturen um die 15 Grad im Allgäu. Während es in Bergnähe schon am Vormittag bewölkt ist, zeigt sich im Unterland zunächst noch die Sonne. Für Oberstdorf sagen die Meteorologen bereits ab Mittag die ersten Regenfälle vorher, ab dem späten Nachmittag scheint dann aber wieder die Sonne. In flacheren Regionen setzen dann ab etwa 16 Uhr die ersten Regenschauer ein - davor zieht der Himmel dort aber zunehmend zu. Die Tageshöchstwerte liegen bei 21 Grad an den Bergen und maximal 24 Grad im Unterland.

Bester Tag des Wochenendes: Sonntag (23 Juli) wird trocken

Der Sonntag bringt dann nochmal recht schönes Sommerwetter ins Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in den Morgenstunden und bei maximal 26 Grad im Laufe des Nachmittags. Es soll den ganzen Tag über trocken bleiben. Vormittags ist es sonnig. Im weiteren Tagesverlauf ziehen dann aber immer mehr Wolken auf.

So wird das Wetter im Allgäu in der nächsten Woche

Zum Start in die Woche wird das Wetter im Allgäu dann zunehmend unangenehmer. Es wird windig und ab den Mittagsstunden des Montags steigt die Regenwahrscheinlichkeit deutlich an. Besonders an den Bergen kann es in der zweiten Tageshälfte vermehrt Gewitter geben. Die Temperaturen liegen in weiten Teilen des Allgäus bei etwa 24 Grad hängen - nur in der Nähe der Berge steigt das Thermometer auf bis zu 27 Grad.

Dienstag (25. Juli) - Mehr Gewitter und Regen

Der Dienstag bleibt kühl. Das Thermometer steigt nicht über 25 Grad - in den Morgenstunden liegen die Temperaturen nur bei etwa 15 Grad. Dazu wehen teils kräftige Böen mit bis zu 31 km/h. Vormittags bleibt es im Allgäu trocken, erst ab dem Nachmittag fällt Regen. Besonders im südlichen Allgäu werden diese auch von abendlichen Gewittern begleitet.

Die Aussichten für das Allgäu. Es bleibt zunächst kühl und regnerisch, ab Donnerstag scheint dann wieder häufiger die Sonne. Am Freitag sind dann wieder Temperaturen deutlich über der 20 Grad möglich.