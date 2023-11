Pünktlich zum 11.11. und mit vielen "Mau, Mau, Mau, - ‘s wird scho gau!"-Schreien wurde in Memmingen das Rathaus gestürmt und damit die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hat dazu symbolisch den Schlüssel für das Rathaus an das neue Prinzenpaar übergeben.

Am 11. November war es auch in Memmingen wieder soweit: die Narren bließen zum Sturm auf das Rathaus. Beim Rathaussturm der Himmlischen Teufel am 11.11. um 11.11 Uhr übergab Oberbürgermeister Jan Rothenbacher wieder den symbolischen Schlüssel an das neue Prinzenpaar Sophie I. und Jan I. Viele Mitglieder der Narrenzünfte aus der Umgebung sowie die befreundete Zunft der Stadtbachhexen kamen neben dem Rathaus zusammen und feierten gemeinsam den Faschingsauftakt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Memmingen heißt.

Flugtaxis für Memmingen?

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher musste Rede und Antwort zur Politik in seiner Stadt stehen - Moderator Joa Kehrle stellte Rothenbacher so manch knifflige Frage und beanstandete dabei vergangene Beschlüsse des Memminger Stadtrats. Doch statt der vorgeschlagenen U-Bahn vom Bahnhof bis in die Bismarckstraße, die in Zukunft alle Verkehrsprobleme der Altstadt beseitigen solle, schlug das Memminger Stadtoberhaupt als Lösung für die Zukunft Flugtaxis vor. Der Memminger Oberbürgermeister freute sich sehr über die von Kehrle überreichte Narrenkappe: "Das sieht gut aus und macht mich gleich 20 Zentimeter größer!", scherzte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (links) mit Moderator Joa Kehrle. Manuela Frieß - Pressestelle der Stadt Memmingen

"Mau, Mau, Mau, - ‘s wird scho gau!"

Für das beeindruckende tänzerische Rahmenprogramm sorgten die vielen Tänzerinnen der verschiedenen Garden. Neben den Rufen "Mau, Mau, Mau, - ‘s wird scho gau!" schallte auch wieder die Musik der Gardetänze über den Platz.