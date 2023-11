Die Rapper 01099 haben im November ihr neues Album "Blaue Stunden" veröffentlicht. Als Cover-Motiv haben die drei Jungs aus Dresden den Forgensee im Allgäu gewählt.

Mit ihrem lockeren leicht angetrunkenen Flow, der in deutschen Studentenwohnheimen bestens ankommt, haben sich die Rapper "01099" (gesprochen „Null-zehn-neunundneunzig“) aus Dresden bereits in der Szene etabliert. Anfang November hat die Crew bestehend aus Gustav (20), Paul (23) und Zachi (20) nun ihr neues Album "Blaue Stunden" herausgebracht.

Forgensee ist das Cover vom Album "Blaue Stunden" von "01099"

Auf dem Cover des Albums sind die drei Musiker abgelichtet. Vor einem leicht bewölkten Himmel zeichnet sich eine blau anmutende Bergkette ab. Im Vordergrund chillen die Rapper von "01099" in einem See. Bei diesem See handelt es sich um den Forggensee, wie der Allgäuer schnell bemerken dürfte. Der Titel des Albums "Blaue Stunden", der zusammen mit dem Bandname über dem Bild prangt, beschreibt die in Literatur, Kunst, Lyrik und Musik gerne beschrieben Phase zwischen Tag und Nacht. Wenn es morgens hell wird, die Sonne aber noch nicht zu sehen ist. Oder wenn die Sonne untergegangen ist, aber den Himmel noch immer ein wenig erleuchtet. Eine Phase, die auch etwas Melancholisches an sich hat. Das Album Cover von "Blaue Stunden" und das Lied "Selbe Jugend":

Mischung aus Melancholie und jugendlichem Alltags-Leichtsinn

Genau diese Melancholie kommt in den Liedern und Texten von "01099" immer wieder zur Geltung. Schon als Gustav, Paul und Zachi 2021, während der Corona-Zeit, der Durchbruch gelang, waren ihre Songs eine Mischung aus "mit den Jungs und Mädels im Studentenwohnheim oder draußen in der Stadt abhängen", "feiern gehen und Mukke hören" und "melancholisch die Gedanken schweifen lassen". Mit Hits wie "Durstlöscher" und "Frisch" traf "01099" genau den richtigen Ton der Generation Z. Beide Songs kamen allein auf Spotify auf etwa 50 Millionen Klicks.

Kein Prollrap, sondern Verzicht auf degradierende Sprache

Hinzu kommt, dass das Rap-Kollektiv dabei den Fokus nicht wie andere Rapper aufs Flexen mit Geld, teuren Autos oder Klamotten setzen, sondern leicht und locker über jugendlichen Alltags-Leichtsinn singen. Die drei Jungs verzichten in ihren Texten obendrein auf jede Form von Sexismus oder degradierende Sprache gegenüber Frauen.

Das neue Album "Blaue Stunden" von "01099"

Auch auf dem neuen Album "Blaue Stunden" bleiben "01099" ihrer Linie treu: Thema ist das hohe "Tempo", mit dem es zwar nachts um drei bei stumpfem Techno eskaliert, das sich aber endlos im Kreis dreht. Es geht um Freunde, mit denen man die Jugend geteilt hat, die aber weggezogen sind ("Selbe Jugend"). Und es geht um Dinge, wie Hoffnungslosigkeit und Liebeskummer, die einen zum "Wahnsinn" treiben. Allgemein beschreiben Gustav, Paul und Zachi den Berliner Lifestyle der Jugend, der schnell ist, aber in dem man sich auch oft verloren fühlt.