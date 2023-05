Bereits über 1.500 Sportbegeisterte haben sich zum 13. Rad-Marathon Tannheimer Tal angemeldet.

Nach dem wiederholt großen Erfolg des Rad-Marathons im Jahr 2022, der mit einer Rekordzahl von über 2.000 Teilnehmern glänzen konnte, wird der Rad-Marathon Tannheimer Tal in diesem Jahr am Sonntag, den 02. Juli, stattfinden. Im Vorfeld können alle Sportler:innen in den Rennradwochen im Mai und Juni gemeinsam mit Ex-Radprofi und Tour de France Etappensieger Marcel Wüst trainieren und die fantastischen Rennradstrecken des schönsten Hochtals Europas austesten.

Ex-Profi Marcel Wüst zu Gast

In der Rennradwoche um Pfingsten findet zuvor wie jedes Jahr das gemeinsame Training mit Tannheimer Tal-Stammgast und Ex-Radprofi Marcel Wüst statt. Teilnehmer:innen werden in vier Leistungsgruppen (Racer, Sportive, Hobby und Genuss) unterteilt und können sich so von 27. Mai bis 03. Juni auf individuelle Touren sowie Tipps und Tricks vom Tour de France, Giro und Vuelta Etappensieger freuen. Auch lokale Radsportler:innen zählen zu den Spezialisten, denn allesamt sind sie mit einer Rennrad-Guide Ausbildung ausgestattet.

Von 26. Juni bis 01. Juli wird die Rennradwoche dann anlässlich des darauffolgenden Rad-Marathons wiederholt. Auch hier können Radsportler:innen verschiedener Könnensstufen von "Genuss" bis "Racer" zusammen mit dem Experten Marcel Wüst und den lokalen Rennrad-Guides in lockerer Atmosphäre trainieren und dabei eine atemberaubende Kulisse genießen.

Vier verschiedene Strecken

Am 02. Juli ist es dann so weit: Der Rad-Marathon Tannheimer Tal startet zum 13. Mal. Damit möglichst viele dieses Highlight der Rad-Saison miterleben können, werden vier verschiedene Strecken angeboten: Für alle, die locker einsteigen wollen, bieten sich die kürzeren Strecken mit 56 Kilometern und 400 Höhenmetern oder 94 Kilometern und 530 Höhenmetern an. Für etwas mehr Herausforderung wird eine weitere Strecke von 129 Kilometern angeboten. Hier müssen Teilnehmende 700 Höhenmeter bewältigen. Auf diesen drei Strecken bekommen die Teilnehmer:innen eine individuelle Zeitnahme, welche auf der Urkunde aufscheint. Gefahren wird ausschließlich nach der Straßenverkehrsordnung, auch bei der Königsdisziplin des Marathons. Die längste Strecke ist mit 215 Kilometern und 3.500 Höhenmetern als anspruchsvoll zu werten. Es werden dabei die Regionen Allgäu, der Bregenzerwald, das Lechtal und das Tannheimer Tal durchfahren.