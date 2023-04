Wer nach der Baby-Pause wieder in den Job starten will, der möchte seinen Nachwuchs gut versorgt wissen. Doch an freien Plätzen in Kindertagesstätten mangelt es derzeit in Kaufbeuren. Deshalb fanden sich nun mehrere betroffene Eltern zusammen und wandten sich in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU).

Diese Nachricht trieb so manchen Eltern Sorgenfalten auf die Stirn: Derzeit warten noch 115 Kinder in Kaufbeuren auf einen Platz in einer Kindertagesstätte (Kita). Und bis zum Betreuungsjahr 2023/24 könnte sich die Lage drastisch verschlimmern, wie kürzlich im Jugendhilfeausschuss der Stadt bekannt wurde.

Betroffene starten Online-Petition

Doch damit wollen sich Betroffene nicht abfinden. So starteten sie vergangene Woche eine Online-Petition, mit der sie Unterstützer für ihren offenen Brief an Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) gewinnen wollen. Und die fiel offenbar auf fruchtbaren Boden. Innerhalb von etwas mehr als einer Woche unterzeichneten bereits 431 Menschen die Petition.

Welche Sorgen und Nöte genau die Eltern umtreibt, was die Politik zu den fehlenden Kitaplätzen sagt und wie sie auf den offenen Brief reagiert, lest ihr in einem ausführlichen Artikel auf allgaeuer-zeitung.de.

