Seit einigen Wochen nimmt die Zahl der Windpocken-Erkrankungen im Ostallgäu dramatisch zu. Das meldete das Landratsamt in einer Erklärung, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Laut der Pressemitteilung des Landratsamts gab es bereits einen größeren Windpocken-Ausbruch in einer Grundschule im Ostallgäu. Auch mehrere Kindergärten im Landkreis sollen von dem rasanten Anstieg der Windpocken betroffen sein.

Übertragung und Symptome von Windpocken

Windpocken werden durch hochansteckende Varizella-Zoster-Viren ausgelöst. Das Virus verbreitet sich vor allem durch Tröpfcheninfektion, vor allem durch Niesen, Husten und Atmen. Die Tröpfchen können über die Luft meterweit übertragen werden. Die typischen Symptome bei Windpocken sind stark juckender Hautausschlag mit roten Bläschen und Fieber.

Landratsamt empfiehlt Impfung

Wer als Kind Windpocken hatte, kann sich als Erwachsener nicht mehr anstecken. Um den Kindern und Jugendlichen allerdings den oft strapaziösen Krankheitsverlauf zu ersparen empfiehlt das Landratsamt Ostallgäu eine Impfung gegen Windpocken. Laut der Pressemitteilung sind auch die meisten Kinder und Jugendlichen gegen die Krankheit geimpft. Die Impfung erspart den Kindern nicht nur das lästige Jucken, sie vermeidet auch, dass sie wochenlang in der Schule oder Kita fehlen. Die ständige Impfkommission empfiehlt zwei Impfungen. Beide sollen gut verträglich sein und kaum Nebenwirkungen hervorrufen.

Besonders gefährdete Personen

Die Impfung ist auch wichtig, um andere, ungeimpfte Menschen zu schützen. Wenn ein Erwachsener an Windpocken erkrankt, kann die Infektion oft viel schwerer verlaufen als im Kindesalter. Im Vergleich zu erkrankten Kindern kann es bei Erwachsenen viel häufiger zu Komplikationen kommen. Auch für schwangere Frauen und Neugeborene können Windpocken gefährlich werden. Erkrankt eine Frau in den ersten sechs Monaten der Schwangerschaft an dem Virus, kann er Fehlbildungen an dem ungeborenen Kind auslösen. Für Neugeborene, die noch nicht geimpft sind, kann die Krankheit sogar lebensbedrohlich sein.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Um gefährdete Menschen zu schützen rät das Landratsamt Ostallgäu zu folgenden Vorsichtsmaßnahmen: