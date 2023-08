Der Wanderweg in Kleinkemnat, einem Stadtteil von Kaufbeuren, bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund dafür ist ein möglicher Steinschlag.

Der Wanderweg in Kleinkemnat, der von der Burg Kemnat, über das Felsbiotop bis hin zum Berghof führt, ist ab sofort gesperrt. Das gibt jetzt die Stadt Kaufbeuren bekannt. Der Grund dafür ist ein möglicher Steinschlag durch alte Mauerreste. Die Sperrung sei unumgänglich, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. So will sie Wanderer schützen.

Kaufbeurer Stadtverwaltung beauftragt Sachverständigen

Wie lang der Weg gesperrt bleibt, ist derzeit noch unklar. Die Kaufbeurer Stadtverwaltung wird nach eigenen Angaben einen Sachverständigen beauftragen, um die Sachlage zu klären. Die Stadt Kaufbeuren appelliert an alle Wanderer, die aufgebauten Sperren zu beachten und den Wanderweg nicht zu nutzen.

Stadt Kaufbeuren

Die Burg Kemnat in Kaufbeuren

Die Burg Kemnat ist die Ruine einer Spornburg und war der Sitz der mittelalterlichen Herrschaft Großkemnat. Von der einst bedeutenden Höhenburg steht heute im Wesentlichen nur noch der Bergfried, der fälschlicherweise als "Römerturm" bezeichnet wird.

Volkmar und Markward von Apfeltrang, Dienstmannen der Grafen von Ronsberg, erbauten im Jahr 1185 die Burg. Bald nannten sie sich nach ihrer neuen Burg die Herren von Kemnat.

Schauplatz hochmittelalterlicher Kunst und Kultur

Der bedeutendste Burgherr war Volkmar II. von Kemnat, der als Beinamen "der Weise“ erhielt. Er war Stadtvogt von Konstanz und Stifter des Zisterzienserinnenklosters Oberschönenfeld. Zu seiner Zeit war Burg Kemnat ein Schauplatz hochmittelalterlicher Kunst und Kultur wie etwa des Minnesanges. Mehrere Minnesänger waren zu seiner Zeit Gast auf der Burg.

Als enger Vertrauter von König Konrad IV. stieg Volkmar II. von Kemnat schließlich im Jahr 1246 in den Stand der Reichsministerialität auf. Ab 1263 befasste er sich auch mit der Erziehung von Konradin, dem letzten männlichen Erbe des Kaiserhauses der Staufer.