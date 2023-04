Der Osterhase und das Osterei sind ein wichtiger Bestandteil des christlichen Osterfestes. Doch wieso eigentlich? Darüber berichtet die Allgäuer Zeitung (AZ). 40 Tage dauert die Fastenzeit vor Ostern. In diesem Zeitraum durften die Menschen früher weder Fleisch noch Eier essen. Denn diese galten als "flüssiges Fleisch", so die AZ in ihrer Samstagsausgabe. Daher sammelte die Bevölkerung die Eier, sodass man zu Ostern eine große Anzahl an Eiern hatte, die man nun an die Kinder weiterschenken konnte. Als besonders heilkräftig galten Eier, die am Gründonnerstag oder Karfreitag gelegt wurden. Diese wurden deshalb farbig markiert, woraus der heutige Brauch des Eierfärbens entstand. Doch warum bringt jetzt eigentlich ein Hase die Ostereier? Ostern wird im Frühling gefeiert. Also der Zeit, in der die Natur wieder aus der winterlichen Starre erwacht. Dass bedeutete für die Menschen damals, dass die Zeit der knappen Nahrung und des Frierens vorbei war. Der Hase ist eines der ersten Tiere, die sich nach der Winterruhe wieder auf den Feldern bewegen. Laut AZ gilt er als Symbol der Wachsamkeit und schläft angeblich nie. Darum wurde er zum Osterhasen, der auch heute noch die Eier versteckt.

