Autofahrer aufgepasst! Von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai, stehen auf der A7 die jährlichen Wartungs- und Inspektionsarbeiten am Grenztunnel Füssen und am Tunnel Reinertshof an. Die Tunnel werden in dieser Zeit teilweise oder komplett für den Verkehr gesperrt.

Bis Freitagmorgen werden die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Sulzberg in den beiden Tunneln die Wände und Entwässerungseinrichtungen reinigen sowie kehren. Fachfirmen werden daneben sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik wie beispielsweise die Brandmelde- und Löschwasseranlagen, Notrufeinrichtungen und die Beleuchtung warten und prüfen.

Zuerst ist der Tunnel Reinertshof auf Höhe Hopferau dran. Deshalb wird am Montag, 8. Mai, und Dienstag, 9. Mai, jeweils von 04:00 Uhr bis 20:00 Uhr der Verkehr jeweils auf einem Fahrstreifen durch den Tunnel geleitet.

Der Tunnel Reinertshof wird folgendermaßen gesperrt:

Montag, 8. Mai, 04:00 Uhr bis 20:00 Uhr in Fahrtrichtung Österreich

Dienstag, 9. Mai, 04:00 Uhr bis 20:00 Uhr in Fahrtrichtung Kempten

Grenztunnel Füssen wird nachts komplett gesperrt

Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen sind, geht es mit dem Grenztunnel Füssen weiter. Von Mittwoch, 10. Mai, bis Freitag, 12. Mai, wird er nachts in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt.

Der Grenztunnel Füssen wird folgendermaßen gesperrt:

Mittwoch, 10. Mai, von 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11. Mai, bis 06:00 Uhr

Donnerstag, 11. Mai, von 18:00 Uhr bis Freitag, 12. Mai, bis 06:00 Uhr

Während der Sperrungen wird der Verkehr in Richtung Kempten auf der österreichischen Bundesstraße 179, die Fernpassstraße, an der Anschlussstelle Vils ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U71 über Weißhaus, Ziegelwies, B17, B16 und die B310 umgeleitet. An der Anschlussstelle Füssen fließt der Verkehr dann wieder zurück auf die A7.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Österreich wird an der Anschlussstelle Füssen von der A7 geleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U32 in Richtung Österreich gelotst. Der Verkehr fließt dann über die B310, B16, B17, die Ziegelwies und Weißhaus zur Anschlussstelle Vils, wo es auf die österreichische Bundesstraße 179, die Fernpassstraße, geht.