Der Tourismusverband Ostallgäu hat einen positiven Blick auf das vergangene Jahr 2022 geworfen. Das Ostallgäu ist bei Urlaubern beliebt - und sie blieben zuletzt länger.

Das Ostallgäu kann als Tourismusregion auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Wie die Vorsitzende des Verbandes, Landrätin Maria Rita Zinnecker betont, habe die Region das Vor-Corona-Niveau bei den Übernachtungen übertroffen. Zudem seien die Gäste länger im Ostallgäu geblieben. Man sei mit den Aktivitäten im Tourismusbereich auf dem richtigen Weg, so Zinnecker weiter.

Mehr Übernachtungen

Mit insgesamt 3.730.868 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben hat das Ostallgäu die Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr leicht überstiegen. 2019 verzeichnete der Landkreis 802 Übernachtungen weniger. Besonders beliebt bei den Gästen waren auch kleine Gastgeberbetriebe mit weniger als 10 Betten. Jede vierte Übernachtung fand hier statt.

Gäste blieben länger

Etwas schlechter ausgefallen ist dagegen die Zahl der Gäste, die im vergangenen Jahr das Ostallgäu besucht haben. Insgesamt liegen die touristischen Ankünfte mit 1.100.427 gut 15 Prozent unter dem Wert im Jahr 2019. Positiv dafür: Die Gäste blieben länger im Ostallgäu. Verbrachte ein Urlauber im Jahr 2019 noch durchschnittlich 2,9 Nächte in der Region, so waren es zuletzt 3,4 Nächte. Ein Trend, der Zinnecker erfreut: "Längere Aufenthalte sind erklärte Absicht unserer touristischen Arbeit für die Region. An- sowie Abreisen werden dadurch reduziert und damit auch Umweltbelastungen beziehungsweise Lärm. Außerdem werden die Gäste tendenziell qualitätsbewusster und tragen auch so zu einem nachhaltigeren Tourismus bei."

Urlaub im Ostallgäu: Besonders bei deutschen Touristen beliebt

Immer beliebter wird das Ostallgäu als Reiseziel zudem bei den Gästen aus dem Inland. 90 Prozent aller Übernachtungen seien Inlandsgäste gewesen, so der Tourismusverband in seiner Bilanz. Gegenüber dem Jahr 2019 ist auch das ein Plus. Damals kamen knapp 83 Prozent aus Deutschland.

Aufgaben für die Zukunft

Laut Zinnecker gehe es künftig darum, den Tourismus im Ostallgäu noch besser den mit Interessen der Einheimischen in Einklang zu bringen und die Besucherlenkung in der Natur zu intensivieren. Auch das Thema Arbeitskräftebindung wollen die Tourismusbetriebe gemeinsam mit der Agentur für Arbeit weiter im Blick behalten.