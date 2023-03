Bei "Kitchen Impossible" stellen sich Tim Mälzer und seine Kontrahenten gegenseitig scheinbar unlösbaren Aufgaben. Und eine dieser Aufgaben hat den Hamburger Fernseh-Koch ins Allgäu geführt. Genauer nach Unterthingau im Landkreis Ostallgäu in den "Funkenhof".

So funktioniert Kitchen Impossible

Das Format der Sendung ist ebenso einfach wie unterhaltsam. Tim Mälzer kocht in jeweils zwei Runden gegen einen anderen bekannten Star-Koch. Dabei stellen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig unterschiedliche Aufgaben in allen Ecken der Welt. Dort müssen die Köche dann ein vorher vom Gegner ausgesuchtes Gericht nachkochen und so nahe wie möglich an das Original herankommen. Rezept, Zutatenliste oder Hilfestellungen? Fehlanzeige! Nur durch Schmecken und Riechen müssen sie unter teilweise abenteuerlichen Bedingungen das Gericht nachkochen. Anschließend bewertet eine Jury, wie nahe der Koch an das Originalgericht herangekommen ist.

Aufgabe im "Funkenhof" in Unterthingau

In der aktuellsten Folge kocht Tim Mälzer gegen Elif Oskan und Markus Stöckle. Und eine Aufgabe verschlägt Mälzer dabei ins idyllische Allgäu - genauer nach Unterthingau im Ostallgäu. Nach einem kurzen Abstecher in die lokale Kneippkultur wartet dann auch schon die Aufgabe. In Unterthingau lebt und arbeitet nämlich Markus Stöckles Mutter Anneliese im familieneigenen "Funkenhof". Dort soll Tim Mälzer einen traditionellen bayerischen Klassiker nachkochen. Eigentlich eine Aufgabe, die Tim in die Karten spielen sollte, bei der eher rustikalen Küche und Hausmannskost schneidet er meist relativ gut ab. Aber ist er wirklich in der Lage, die heißgeliebte Kochkunst von Anneliese zu kopieren und damit die Jury - diesmal Markus Stöckles Familie - zu überzeugen, oder scheitert er und verfehlt den Geschmack des Gerichts? Wie sich Tim Mälzer bei seiner Aufgabe im Allgäu schlägt, seht ihr am Sonntag, 05. März um 20:15 Uhr auf VOX.

Unterthingau, London, Wien und Singapur

Die Kontrahenten duellieren sich aber nicht nur im Allgäu. In der vierten Folge der 8. Staffel wird Tim Mälzer neben Unterthingau auch noch nach London geschickt. Mälzer selbst stellt Elif Oskan und Markus Stöckle in Wien und Singapur vor schwierige Herausforderungen.

Die aktuelle und weiter Folgen von "Kitchen Impossible" aber auch andere Inhalte seht ihr bei RTL+.