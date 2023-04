In Kaufbeuren ist am Samstagvormittag der Strom ausgefallen. Grund dafür war ein Feuer in einem Umspannwerk. Die Feuerwehr musste das Gebäude entlüften.

Von dem Stromausfall betroffen waren besonders Nutzer im südwestlichen Teil der Stadt - darunter auch im Ortsteil Oberbeuren und in der Altstadt. Auslöser für den Stromausfall war ein Brand im Umspannwerk in Oberbeuren. Dabei habe es sich jedoch nicht um ein offenes Feuer gehandelt, berichtet allgaeuer-zeitung.de. Die Feuerwehr musste das Gebäude nur entlüften. Grund für den Brand sei ein technischer Defekt gewesen, heißt es weiter. Das Betreiberunternehmen, die Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke (VWEW) sucht nun nach dem Auslöser für den technischen Defekt. Verletzte gab es bei dem Brand glücklicherweise nicht.

Alle Haushalte in Kürze wieder am Netz

Ein Sprecher der VWEW erklärte gegenüber allgaeuer-zeitung.de, dass in Kürze auch die letzten betroffenen Haushalte wieder ans Stromnetz angeschlossen werden. Auf der Internetseite störungsauskunft.de hatten mehrere Dutzend Betroffene zuvor eine Störung gemeldet. Zusätzlich zur Stromversorgung war in einigen Bereichen auch das Internet und Fernsehen ausgefallen.

Auch Polizei, Supermärkte und Straßenverkehr betroffen

Der Stromausfall in Kaufbeuren hatte am Samstagvormittag auch die Polizeidienststelle in Kaufbeuren getroffen. Diese verfügt - für solche Fälle - aber über ein entsprechendes Notstromaggregat. Außerdem hatte der Stromausfall auch Auswirkungen auf mehrere Supermärkte und den Straßenverkehr in der Stadt. Mehr Informationen zu dem Stromausfall in Kaufbeuren lest ihr auf allgaeuer-zeitung.de