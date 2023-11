Christbaumloben mal anders: Die Einwohner einer Ostallgäuer Gemeinde veräppeln erst ihren "Charakterbaum", dann steigt ein bayerischer Radiosender mit ein. Jetzt erfährt die Tanne viel Liebe.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schief sind deine Blätter... In Marktoberdorf steht heuer ein besonderer Weihnachtsbaum. Der - aus einem gewissen Blickwinkel - einen "sehr interessanten" Anblick liefert.

Das fand auf jeden Fall das Team rund um das Restaurant "zum Sailer" und rief auf Facebook kurzerhand einen Wettbewerb aus: Für den witzigsten/kreativsten Kommentar soll es einen Weihnachtsbaum umsonst geben. Einige Kommentar-Perlen haben die Kollegen von allgaeuer-zeitung.de bereits am Wochenende gesammelt.

Antenne Bayern spricht vom "hässlichste Christbaum Bayerns"

Am Montag schließlich stieg auch der Radiosender Antenne Bayern ein und sprach auf Facebook sogar vom "hässlichsten Christbaum Bayerns." Doch das sieht eine Vielzahl der Nutzer ganz anders: "Grad weil er nicht perfekt ist hat der total viel Charme. Mir gefällt der Baum", schreibt etwa Karin. Und Anni hat den ultimativen Tipp parat: "Einfach drehen, dann passt es doch."