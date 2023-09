Am Samstag, 9. September, hätte der Brunchmarkt in Kaufbeuren stattfinden sollen. Doch die Stadtverwaltung musste ihn jetzt absagen.

Aus organisatorischen Gründen hat die Kaufbeurer Stadtverwaltung in Absprache mit dem Veranstalter den Brunchmarkt abgesagt, der für Samstag, 9. September, auf dem Kirchplatz der St. Martinskirche hätte stattfinden sollen.

Weil viele Händler noch im Urlaub sind, hätten nur wenige vor Ort sein können, so die Kaufbeurer Stadtverwaltung. Deshalb sei auch ein entsprechender Ersatz nicht möglich. "Die Stadt Kaufbeuren bedauert diese Entscheidung, hält es aber für die beste Lösung", heißt es in einer Pressemitteilung.

Planungen für Brunchmärkte 2024 in Kaufbeuren laufen

Der letzte Brunchmarkt, der für dieses Jahr geplant ist, findet am Samstag, 14. Oktober statt. Außerdem plant die Stadt Kaufbeuren nach eigenen Angaben schon die Brunchmärkte für das kommende Jahr 2024. Wer Ideen oder Anregungen hat, kann diese per E-Mail an die Wirtschaftsförderung der Stadt Kaufbeuren (wifoe@kaufbeuren.de) schicken.