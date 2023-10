Eine kräftige Finanzspritze hat die Stadt Kaufbeuren aus der Straßenbauförderung des Freistaates Bayern bekommen. Für den Ausbau der Hüttenstraße in Neugablonz erhält sie 1,13 Millionen Euro.

Fußgänger und Radler werden in der Hüttenstraße in Kaufbeuren nur unzureichend geschützt

"Mit dem Ausbau der Hüttenstraße, den beidseitigen Fahrradschutzstreifen sowie den neuen Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Gehwegen wird der Verkehr räumlich neu strukturiert und damit die Verkehrssicherheit erhöht", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU). "Dabei unterstützen wir die Stadt gerne und nehmen dafür 1,13 Millionen Euro in die Hand.“ Die Bauarbeiten begannen im Mai 2023. Im Juni 2024 sollen sie abgeschlossen sein.

Die Hüttenstraße ist laut dem Bayerischen Verkehrsministerium eine wichtige Ost-West-Verbindung im Kaufbeurer Ortsteil Neugablonz. Allerdings entspreche sie nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine verkehrssichere Straße, so das Ministerium. Demnach ist der Straßenaufbau unterdimensioniert und Fußgänger und Radler werden nur unzureichend geschützt.

Straße und Gehwege sollen künftigen Anforderungen gerecht werden

Deshalb wird die Straße jetzt auf einer Länge von 350 Metern ausgebaut. So sollen ausreichend breite Verkehrsanlagen entstehen, die den Anforderungen eines künftigen Verkehrs gerecht werden. Die Fahrbahn wird 4,50 Meter, die beidseitigen Fahrradschutzstreifen jeweils 1,50 Meter und die Gehwege zwei Meter breit. Zwischen Straße und Gehweg werden Grünstreifen bzw. Parkplätze angelegt. So werden die Verkehrsteilnehmer voneinander getrennt, was für mehr Sicherheit sorgt.

Ausbau der Hüttenstraße in Neugablonz kostet rund 1,95 Millionen Euro

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,95 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern unterstützt die Stadt Kaufbeuren mit rund 1,13 Millionen Euro Fördermitteln nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG).

Insgesamt erhalten Landkreise, Städte und Gemeinden in Bayern vom Freistaat jährlich rund 250 Millionen Euro für Projekte zur Verbesserung ihrer Straßennetze, berichtet das Bayerische Verkehrsministerium. Dazu gehören neben der Verstärkung von Fahrbahnen und Brücken beispielsweise auch der Radwegebau, der verkehrssichere Umbau von Kreuzungen oder der Bau von Busspuren.