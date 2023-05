Star-Komponist Ralph Siegel rief - und alle kamen: Der Rote Teppich bei der Premiere des neuen Siegel-Musicals "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" in Füssen wurde zum Auflauf der Promis.

Das neue Musical von Ralph Siegel „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ erzählt die Geschichte des ostdeutschen Rock-Musiker Ricky und dem westdeutschen Hippie-Mädchen Elisabeth. Inszeniert wird, wie die beiden auf tragische Weise in der DDR getrennt werden und sich schließlich mithilfe ihrer Kinder und Enkel wiederfinden.

Premiere feierte die Neuauflage des Musicals am Donnerstag in Füssen. Und viele Stars kamen auf den Roten Teppich, um zusammen mit Star-Komponist Siegel zu feiern. ESC-Gewinnerin Nicole ("Ein bisschen Frieden") war natürlich da, auch der bekannte TV-Moderator Michael Schanze ("1, 2, oder 3"), Schlagersängerin Penny McLean, und Schlagersänger Michael Holm ("Mendocino").

Wie das Zusammentreffen der Alt-Stars verlief, dazu alle Bilder vom Roten Teppich in Füssen findet ihr bei allgäuer-zeitung.de.

Besetzung: Welche Schauspieler und Sänger sind bei "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" dabei?

Das rund 30-köpfige Ensemble wird angeführt von Stars wie Tim Wilhelm (Sänger der "Münchener Freiheit"), Jennifer Siemann ("Lucy" in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"), Sonia Farke ("Bea" in der RTL-Justizserie "Hinter Gittern"), Dan Lucas (Gewinner "The Voice Senior"), Markus Mörl ("Ich will Spaß") und vielen mehr.

Wann sind die weiteren Termine des Ralph Siegel-Musicals "Ein bisschen Frieden – Summer of Love"?