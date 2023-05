Das neue Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" von Ralph Siegel feiert am 18. Mai Premiere in Füssen. Die Besetzung ist durchaus prominent.

Handlung: Darum geht es im Siegel-Musical "Ein bisschen Frieden – Summer of Love"

Im Musical will die junge Musikerin Nina das Geheimnis einer lange verborgenen Liebe ergründen – und begibt sich dafür auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer Großmutter Elisabeth. Mit ihr erleben die Zuschauer retrospektiv die Liebesgeschichte zwischen dem ostdeutschen Rock-Musiker Richard Steiner und dem westdeutschen Hippie-Mädchen Elisabeth. Die scheinbar grenzenlose Liebesgeschichte führt durch die bewegte Welt und die unbändige Aufbruchstimmung der 60er und 70er Jahre, über Trennungen und Wiedervereinigung(en) bis in die Gegenwart. "Das Musical wirkt als wäre es einzig geschaffen worden für einen ganz besonderen Sommerabend, der wirklich jedem Gast ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird", verspricht Benjamin Sahler, Regisseur des Musicals und Theaterleiter des Festspielhauses.

Das sagt Ralph Siegel selbst zum neuen Musical im Festspielhaus in Füssen

Auch Ralph Siegel freut sich auf das neue Musical: : "Ich freue mich unendlich auf die Wiederwelturaufführung meine Musicals in Füssen! Hier habe ich mit Zeppelin einen der schönsten Erfolge meines Lebens gefeiert. Das Festspielhaus ist wie eine Familie für mich – und als bedeutsame Musical-Metropole noch immer von vielen unterschätzt. Wenn ‚Ein bisschen Frieden – Summer of Love‘ ein Erfolg werden kann, dann hier. In diesem Musical habe ich so viele private, vor allem aber auch musikalische Ereignisse und Erfahrungen verarbeitet, die ich in den sechs Jahrzehnten meines Wirkens erleben durfte. Und jetzt kann ich mir keinen schöneren Ort vorstellen als das Festspielhaus am Forggensee, um mein neues Musical auf die Bühne zu bringen."

Neues Musical von Ralph Siegel: "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" heißt das Stück, das am Donnerstag, 18. Mai, im Festspielhaus in Füssen Premiere feiert. Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Besetzung: Welche Schauspieler und Sänger sind bei "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" dabei?

Das rund 30-köpfige Ensemble wird angeführt von Stars wie Tim Wilhelm (Sänger der "Münchener Freiheit"), Jennifer Siemann ("Lucy" in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe"), Sonia Farke ("Bea" in der RTL-Justizserie "Hinter Gittern"), Dan Lucas (Gewinner "The Voice Senior"), Markus Mörl ("Ich will Spaß") und vielen mehr.

Wann ist Premiere des neuen Musicals von Ralph Siegel?

Die Premiere im Festspielhaus in Füssen ist am Donnerstag, 18. Mai,. um 18.30 Uhr.

Wann sind die weiteren Termine für "Ein bisschen Frieden – Summer of Love"?

Sonntag, 28. Mai, 15 Uhr

Mittwoch, 7. Juni, 19.30 Uhr

Donnerstag, 8. Juni, 16 Uhr

Donnerstag, 15. Juni, 16 Uhr

Freitag, 16. Juni, 19.30 Uhr

Donnerstag, 22. Juni, 16 Uhr

Freitag, 23. Juni, 19.30 Uhr

Freitag, 7. Juli, 20 Uhr

Sonntag, 9. Juli, 18 Uhr

Samstag, 15. Juli, 14 Uhr

Samstag, 15. Juli, 19.30 Uhr

Ticketpreise: Was kostet die Musical-Karten?

Tickets für "Ein bisschen Frieden – Summer of Love" kosten zwischen 29,90 Euro für die Platzkategorie 5 und 109,90 Euro für die Premium 1. Reihe. Premierenkarten sind etwas teurer. Sie können über das Festspielhaus und online gebucht werden.