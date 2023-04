In Füssen gibt es künftig immer weniger kostenlose Parkmöglichkeiten. Jetzt werden zwei weitere Autoparkplätze gebührenpflichtig.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird bereits ab Donnerstag, 6. April auch das Parken am Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling (Am Eisstadion 1) Geld kosten. Auch der Parkplatz am Festplatz (Kemptener Str. 88) wird ab diesem Tag nur noch gegen Gebühr nutzbar sein. Die Parkscheinautomaten sollen kommende Woche aufgebaut werden. Auf den Parkplätzen in Füssen kann allerdings auch mit dem Mobiltelefon und einer entsprechenden App bezahlt werden.

Was kostet das Parken am Bundesstützpunkt und am Festplatz?

Am Bundesstützpunkt für Curling und Eishockey muss von Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr für das Parken bezahlt werden. Die erste Stunde ist dort kostenfrei. Für zwei Stunden werden 2,50 Euro und für drei Stunden 4 Euro fällig. Ab drei Stunden muss ein Tagesticket gelöst werden. Dieses kostet fünf Euro. Das Parken auf dem Festplatz ist immer gebührenpflichtig. Es kann nur ein Tagesticket gelöst werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf fünf Euro.