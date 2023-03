Ein Umzug ist nicht einfach. Es gibt viel zu verpacken, zu schleppen und zusammenzubauen. Selbst in jungen Jahren bedeutet das Stress. Eine Kaufbeurerin machte jetzt deutschlandweit Schlagzeilen, als sie beschloss, mit 102 Jahren in eine eigene Wohnung zu ziehen.

Seit Martha Goth in Kaufbeuren in eine eigene Wohnung gezogen ist, ist die Seniorin deutschlandweit bekannt. Die 102-Jährige lebte nach einem Krankenhausaufenthalt für kurze Zeit in einem Seniorenheim. Doch das Heim war nichts für die Seniorin und deshalb beschloss sie noch im hohen Alter umzuziehen. Jetzt lebt sie allein in einer Ergeschosswohnung in Neugablonz und kann sich vor Medienanfragen kaum retten. Wie Martha Goth mit dem Medienrummel umgeht, lesen Sie bei den Kollegen der Allgäuer Zeitung.