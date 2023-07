Am Samstag, 22. Juli 2023, findet der MTB Marathon Pfronten statt. Welche Strecken gibt es? Wie viele Höhenmeter stehen an? Hier das Programm.

Beim MTB Marathon Pfronten können sich die Teilnehmer zwischen drei Strecken entscheiden: Die Extremstrecke, die Marathonstrecke und die Kurzstrecke. Eins haben alle drei Strecken gemeinsam. Sie führen bis hoch zur Bergstation des Breitenbergs auf eine stattliche Meereshöhe von 1.670 Metern. Es wird also anstrengend. Belohnt werden die Sportler mit einem Alpenpanorama garniert mit Almflair, steilen Rampen und schnellen Abfahrten. Daneben gibt es noch die Klapprad WM.

Die Strecken beim 20. MTB Marathon Pfronten 2023

Die Extremstrecke

76 Kilometer und 2.600 Höhenmeter

Start ist um 09:30 Uhr am Leonhardsplatz in Pfronten

Die Strecke verläuft vom Leonhardsplatz aus entlang der Vilstalstraße und dann nach Süden zum nordseitigen Anstieg auf den Breitenberg. Von dort aus geht es vorbei an der Hochalpütte und der Bergstation der Breitenbergbahn bis hin zur Bergstation des Sessellifts auf 1.670 Meter. Hier folgt südseitig die Abfahrt ins Achtal.

Aus dem Achtal verläuft die Strecke bis zum Ortseingang von Pfronten-Steinach. Hier mündet die Strecke auf die 51 Kilometer Marathonstrecke über den Edelsberg, das Bärenmoos und erneut, jedoch südseitig auf den Breitenberg. Darauf folgt die Abfahrt zurück in den Pfrontener Ortskern, wo das Ziel am Leonhardsplatz liegt.

Die Marathonstrecke

51 Kilometer und 1900 Höhenmeter

Start ist um 10:15 Uhr am Leonhardsplatz

Auf der Marathonstrecke fahren die Mountainbiker vom Leonhardsplatz aus entlang der Vilstalstraße Richtung Osten nach Pfronten-Halden. Dann führt die Strecke am Ortsrand entlang nach Pfronten-Kappel. Von dort führt die Strecke an der Kappeler Alm und dem Sportheim Böck bis zur Fichtelhütte auf dem Edelsberg (1.525 Meter). Es folgt die lange Abfahrt nach Süden Richtung Vilstal.

Nach ein paar Kilometern in der Ebene folgt der nächste Anstieg Richtung Bärenmoosalpe. Ab dem Himmelreich (1.210 Meter) geht es wieder Richtung Süden, hinab ins Achtal und von dort über die Südseite auf den Breitenberg bis zur Bergstation des Sessellifts (1.670 Meter). Über einen Forstweg fahren die Moutainbiker ins Tal. Durch den Ort geht es dann zurück ins Ziel am Leonhardsplatz. Die Strecke setzt sich hauptsächlich aus guten Forststraßen, sowie einigen asphaltierten Wegen und Singletrails zusammen.

Die Kurzstrecke

26 Kilometer und 940 Höhenmeter

Start ist um 12:00 Uhr am Leonhardsplatz

Die Teilnehmer fahren die Vilstalstraße entlang, am Dorfer Weiher vorbei und biegen nach 3 Kilometer Fahrstrecke ins Achtal ab. Über immer leicht ansteigende Wege gelangen sie zur Südseite des Breitenbergs. Dort schlängelt sich die Strecke südseitig bis zur Bergstation des Sessellifts auf 1.670 Meter hinauf. Danach folgt auf dem Forstweg mit seinen zahlreichen Serpentinen die Abfahrt ins Tal. Durch den Ort geht es ins Ziel am Leonhardsplatz.

Die Klapprad WM

12 Kilometer und 640 Höhenmeter

Start ist um 10:00 Uhr am Leonhardsplatz

Für gute Laune und Spaß sorgt jedes Jahr die Klapprad WM. Auch 2023 wird sie in Form eines Bergrennens ausgetragen. Auf den schrulligen Rädern mit den kleinen Reifen, die in den 1970er Jahren beliebt waren, kämpfen sich die Teilnehmer in teils lustigen Kostümen die zwölf Kilometer lange Strecke 640 Höhenmeter auf den Breitenberg hinauf.

Nach dem Rennen werden die Sieger um 16 Uhr auf dem Schulhof in Pfronten geehrt.

So melden sich Sportler beim 20. MTB Marathon Pfronten 2023 an

Wer an einer der vier Rennen teilnehmen möchte, der kann sich dafür online bis 20. Juli 2023 anmelden. Nachmeldungen sind auch noch am Renntag vor Ort möglich. Die Startgebühr erhöht sich dann aber um 5 Euro. Auf die Extremstrecke dürfen Sportler ab Jahrgang 2005 gehen. Wer noch keine 18 Jahre alt ist, der benötigt die schriftliche Zustimmung seiner Eltern, um an den anderen Rennen teilnehmen zu können.