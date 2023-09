Das Parkhaus "Am Kunsthaus" in Kaufbeuren ist in die Jahre gekommen. Deshalb soll es ab Februar 2024 saniert werden. Darauf müssen sich Dauerparker einstellen.

Sanierungskosten des Parkhauses "Am Kunsthaus" in Kaufbeuren belaufen sich auf 3 Millionen Euro

Weil das kommunale Parkhaus eine hohe Bedeutung für die Kaufbeurer Innenstadt hat, soll es ab Februar 2024 so saniert werden, dass Dauerparker ihre Parkplätze trotzdem nutzen können. Dafür hat sich der Kaufbeurer Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag ausgesprochen. Die Gesamtkosten werden sich laut Kaufbeurer Stadtverwaltung auf ca. drei Millionen Euro belaufen. Die Bauzeit soll inklusive Winterpause 15 Monate betragen.

Dauerparker sollen Stellplätze auch während der Sanierung nutzen können

Etwa die Hälfte der insgesamt 430 Dauerstellplätze haben Unternehmen in der Innenstadt für ihre Beschäftigten angemietet. Weitere 125 Stellplätze nutzen Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt dauerhaft als Quartiersgarage, informiert die Kaufbeurer Stadtverwaltung.

Mit der Variantenentscheidung legte der Stadtrat fest, dass das Parkhaus für Dauerparker auch während der Sanierung zur Verfügung stehen soll. Die Kaufbeurer Stadtverwaltung will alle Mieterinnen und Mieter entsprechend informieren.

In den nächsten Schritten wird die Stadtverwaltung die Leistungen ausschreiben und gemeinsam mit der Parkhausbetreuung an einem Konzept zum Bauablauf arbeiten.