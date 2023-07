Ein ehemaliger und ziemlich bekannter Bäcker aus Kaufbeuren steht vor Gericht. Der Vorwurf: Volksverhetzung bei Corona-Demonstrationen.

Wegen Volksverhetzung muss ein ehemaliger Bäcker aus Kaufbeuren vor Gericht. Rudolf Posselt soll auf Corona-Demos Ende 2021 im Unterallgäu Schilder mit volksverhetzenden Botschaften geschwungen haben.

Bäcker Posselt in Kaufbeuren meldete 2021 Insolvenz an

Der Bäckermeister meldete Ende 2021 für sein Geschäft in Kaufbeuren-Neugablonz Insolvenz an. In der Folge mussten die Hauptfiliale in der Sudetenstraße und drei weitere Niederlassungen mit über 40 Mitarbeitenden geschlossen werden.

