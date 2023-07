Nach dem Kaufbeurer Lagerleben, in der Nacht auf Sonntag, ist ein junger Mann am Neptunbrunnen gestürzt. Eine Zeugin könnte Hinweise geben.

Ein schwerwiegender Zwischenfall ereignete sich am Rande des diesjährigen Tänzelfestes in Kaufbeuren: In der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr, nach dem offiziellen Ende des Lagerlebens, ist ein 23-Jähriger im Bereich des Neptunbrunnens zu Fall gekommen und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Das bestätigten der Tänzelfestverein und Oberbürgermeister Stefan Bosse im Gespräch mit unserer Redaktion. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Unklar ist bislang, wie es zu dem Sturz kam. Derzeit werden noch Zeugen vernommen, teilt die Polizei mit. Dabei sind die Ermittler auf der Suche nach einer Frau, die den Vorfall beobachtet haben könnte. Sie hat sich laut Polizei direkt am Neptunbrunnen aufgehalten und war dunkel gekleidet. Diese wichtige Zeugin oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sturz oder zur Identität der gesuchten Frau machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/9330 melden.