Endlich findet das "Go to Gö"-Festival im Allgäuer Görisried wieder statt. Neben dem Hip-Hop-Duo "257ers", traten am Samstag auch der Rapper "Tream" die "DJs from Mars", der DJ "Mashup-Germany" und die Band "SpeckDrum" auf. Viel Spaß mit den Bildern vom Samstag, 29. April.

63 Bilder Peter Roth